Projeto habitacional beneficia famílias indígenas de Ponta Porã com novas moradias

Prefeito Eduardo Campos participa da assinatura de contratos do Minha Casa, Minha Vida Rural para aldeias Lima Campo e Piraquá

O prefeito Eduardo Campos participou de terça-feira, 22 de julho, da solenidade de assinatura de 35 contratos para a construção de unidades habitacionais destinadas a famílias das aldeias indígenas Lima Campo e Piraquá, em Ponta Porã. A ação integra o Programa Minha Casa, Minha Vida – modalidade rural, e conta com parceria entre os governos municipal, estadual e federal.

O evento contou com a presença da diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez; das secretárias de Habitação Luciana Chaves e Neli Abdulahad (adjunta); além dos vereadores Carlos Bordão e Biro Biro.

Durante seu discurso, o prefeito destacou o compromisso da gestão em promover inclusão social e qualidade de vida. “Essas moradias trarão mais conforto e dignidade para nossas comunidades indígenas. Estamos atendendo 23 famílias da Aldeia Lima Campo e 12 da Aldeia Piraquá. É um momento de profunda gratidão”, afirmou Eduardo Campos.

O prefeito também ressaltou a importância das parcerias institucionais. “A realização desse projeto só é possível com o apoio do Governo do Estado, do Governo Federal e da nossa Câmara de Vereadores. A Secretaria de Habitação, sob comando da Luciana e da Neli, tem sido fundamental nesse processo”, completou.

Para a secretária de Habitação, Luciana Chaves, o ato de assinatura vai além de um procedimento administrativo. “Representa a concretização de um projeto que assegura justiça social e cumpre o papel que o prefeito tanto defende: cuidar bem das pessoas, em todos os cantos do município.”

O vereador Carlos Bordão, que falou em nome do Legislativo Municipal, elogiou a iniciativa. “Estamos celebrando uma conquista importante para as famílias indígenas. O trabalho do prefeito é digno de reconhecimento porque contempla todas as áreas da cidade, urbanas e rurais.”

A diretora da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, destacou o impacto positivo da ação. “Moradia digna é um direito fundamental. Essas famílias passarão a ter melhores condições de vida, o que influencia diretamente na saúde, educação e bem-estar.”

Com o novo projeto, Ponta Porã reafirma seu compromisso com o desenvolvimento social e a inclusão das comunidades indígenas nas políticas públicas habitacionais.