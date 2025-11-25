Produtora de Terenos revoluciona vida e fazenda com ovinocultura

A produtora Nilza Oliveira, da Estância Primavera em Terenos (MS), é um exemplo de determinação e inovação no campo. Antes dedicada à bovinocultura, ela decidiu apostar na ovinocultura, transformando um sonho em realidade com apoio técnico do Senar/MS. Inicialmente, enfrentou dificuldades no manejo e perdas no rebanho, mas com orientação profissional reorganizou a gestão da fazenda e aumentou a produtividade. Hoje, a atividade é a principal fonte de renda da propriedade, garantindo estabilidade financeira à família.

Nilza valoriza o bem-estar animal e mantém um manejo cuidadoso, com atenção aos detalhes de cada animal. O trabalho técnico recebido permitiu acompanhar custos, índices de produção e resultados, trazendo segurança e confiança.

Sua história evidencia que coragem, conhecimento e apoio especializado podem transformar vidas no campo.