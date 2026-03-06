sexta-feira, 6/03/2026

Procon de Mato Grosso do Sul divulga ações previstas para o Mês do Consumidor

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O Procon Mato Grosso do Sul divulgou quinta-feira (5) a agenda de ações alusivas ao Mês do Consumidor, celebrado em março. As atividades incluem orientação, registro de denúncias e reclamações, além do encontro de gestores dos Procons municipais, em Campo Grande.

Nos casos de atendimento presencial, como a abertura de uma reclamação, é necessário que os consumidores apresentem um documento original com foto, comprovante de residência e outro que confirme a relação de consumo, por exemplo, um boleto, o recibo de pagamento ou a nota fiscal do produto ou serviço adquirido.

Haverá ainda, durante as ações, o incentivo para que os sul-mato-grossenses utilizem os canais digitais do Procon Mato Grosso do Sul, como o E-Procon e o aplicativo MS Digital.

Procon Móvel

7 de março – Em Aquidauana, das 9h às 16h, equipes de atendimento e orientação participam, na Escola Estadual Marly Russo, da primeira edição do Programa MS Cidadão. A iniciativa foi idealizada pela Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, em parceria com o projeto UEMS na Comunidade.

8 de março – Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o IV Festival de Verão mobilizará, das 7h às 11h, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, 65 instituições parceiras com a oferta de atividades esportivas, de lazer e orientação, incluindo os direitos dos consumidores. Toda a programação é promovida pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).

14 de março – Alusivo ao Mês da Mulher, o Projeto UEMS na Comunidade – Por Elas realizará, das 8h às 12h, a oferta de serviços e orientações educativas voltadas à promoção da cidadania no Cras Hercules Mandetta, localizado na Rua Barbacena, s/n, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

A ação está alinhada ao quinto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que aborda a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis.

21 de março – Moradores do Parque do Lageado, em Campo Grande, terão acesso aos serviços do Procon Mato Grosso do Sul, das 8h às 13h, durante o Mutirão Todos em Ação. O evento vai acontecer na Escola Municipal Padre Thomaz Ghirardelli, localizada na Rua Lúcia dos Santos, nº 386.

26 e 27 de março – A van de atendimento do Procon Mato Grosso do Sul estará posicionada no Pátio Central Shopping. No local será possível tirar dúvidas e registrar reclamações, das 8h às 15h, em espaço localizado na Rua Marechal Rondon, nº 1380, no Centro da Capital.

Encontro de Procons

Servidores que atuam nos Procons municipais se reúnem, na sede do Procon Mato Grosso do Sul, no dia 17 de março. O evento precede a Conferência de Defensoras e Defensores Públicos de Defesa do Consumidor, no Auditório Manuel de Barros, do Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

O secretário nacional do consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Morishita Wada, é um dos convidados a participar de ambos os eventos. Na conferência, o tema abordado será a defesa do consumidor na era da inteligência artificial e os desafios da tutela na economia digital.

