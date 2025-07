Primeira indústria farmacêutica de Mato Grosso do Sul deve ser inaugurada no primeiro semestre de 2026

A primeira indústria farmacêutica do Estado, a boliviana IFA deverá ser inaugurada no primeiro semestre de 2026, no município de Terenos. A informação foi repassada pela diretoria da empresa, durante a reunião plenária ordinária no Conselho de Fármacia de Mato Grosso do Sul (CRF-MS), realizado em Campo Grande na semana passada.

O evento contou com a participação da equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), representada pelo coordenador de competitividade empresarial, Augusto de Castro, e a coordenadora de Relações Institucionais, Eli Sandra Francisco.

A plenária contou com a presença de Camila Tarifa, diretora técnica da IFA Ltda., primeira indústria farmacêutica de Mato Grosso do Sul, e a diretoria do CRF-MS.

A unidade, captada pela Semadesc, está sendo implantada em Terenos com investimento de R$ 45 milhões. A meta é gerar 120 empregos na cidade na primeira etapa de operações. A indústria vai produzir fármacos de uso oral em capsulas gelatinosas destinados ao consumo interno e à exportação.

Óleo de chia, ibuprofeno, spirulina, meloxican, picossulfato de sódio e nistatina, entre outros estão na lista de produtos a serem produzidos aqui. No ano passado o governador Eduardo Riedel e o secretário da Semadesc Jaime Verruck visitaram as instalações da indústria na Bolívia.

“Ficamos impressionados com as instalações na Bolívia, que tem mais de 1,2 mil colaboradores. Trata-se de uma empresa que produz medicamentos de forma variada e está chegando ao nosso Estado”, explicou na oportunidade da visita ao país vizinho o governador Eduardo Riedel.

Já o secretário Jaime Verruck destaca que este é um empreendimento pioneiro no Estado. “Ele vem para acrescentar na diversificação na nossa base industrial, com potencial de geração de 120 empregos no município de Terenos”, comentou.

Objetivos

A meta da reunião foi fortalecer o diálogo interinstitucional em prol do desenvolvimento da área farmacêutica no Estado. Além disso, segundo a coordenadora da Semadesc, Eli Sandra, o objetivo foi saber mais do projeto e ouvir as demandas sobre qualificação profissional da industria e dos profissionais do CRF-MS.

A visita, segundo ela, reforçou a importância do diálogo entre as instituições e o fortalecimento da atuação farmacêutica em diversas áreas, incluindo a indústria. “A partir de agora vamos alinhar as demandas junto com a indústria e a prefeitura de Terenos para atender as expectativas de qualificação profissional”, ressaltou.

Também estiveram presentes a diretoria do CRF-MS, representantes da Vigilância Sanitária Estadual, da Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável de Campo Grande) e da Prefeitura de Terenos.

A presidente do CRF-MS, Daniely Proença, destacou a relevância da participação de Camila no encontro.

“Ter a presença da Camila em nossa plenária é motivo de orgulho. A atuação da IFA Ltda. representa um marco para o nosso estado e abre novas possibilidades para o exercício profissional do farmacêutico em um setor tão estratégico como o industrial. Seguimos firmes no propósito de apoiar e valorizar todas as frentes de atuação da nossa categoria.”

Para o CRF-MS o encontro sinaliza um importante passo para o desenvolvimento do setor farmacêutico em Mato Grosso do Sul. A expectativa é de que, a partir dessa primeira reunião conjunta, surjam iniciativas como: Programas de estágio e formação continuada em indústria; Projetos de pesquisa aplicada em colaboração com universidades e órgãos governamentais; Expansão da produção local de medicamentos em sinergia com as categorias profissionais.

Saiba mais

A Indústria Farmacêutica IFA Ltda é uma empresa do grupo Laboratórios IFA S.A, de origem boliviana, que tem mais de 5 anos de atuação. Fabrica cerca de 75 produtos para exportação na Bolívia, como antibióticos, analgésicos, antipiréticos, anti-inflamatórios, suplementos minerais, antivirais.