Papy reafirma papel de vigilância da Câmara: “O dinheiro da saúde pública é sagrado”

A Câmara Municipal de Campo Grande reafirmou seu compromisso com a fiscalização da aplicação dos recursos públicos na saúde. O posicionamento foi reforçado pelo presidente da Casa de Leis, vereador Epaminondas Neto, o Papy.

Na sessão ordinária desta quinta-feira (18), Papy destacou que a Câmara Municipal se manifestou quando acionada e sempre responderá, de forma transparente, às solicitações de todos os órgãos de controle. “Nós precisamos da informação legítima, real, para que essa Casa faça, sim, os seus apontamentos e a fiscalização permanente que tem”, afirmou.

Papy ressaltou que o Legislativo Municipal tem sido firme no acompanhamento da saúde municipal, em todas as gestões. “A Casa de Leis constantemente tem feito apontamentos contundentes, não só nessa gestão, mas nas anteriores, a respeito da saúde. E quero deixar isso claro à população: a Câmara responde e sempre responderá a todos os encaminhamentos do Ministério Público de qualquer tipo de questionamento”, declarou.

O presidente também destacou a importância da participação da sociedade nesse processo de acompanhamento: “É nesse momento, quando vêm as explicações orçamentárias da saúde, que a população precisa estar aqui, observando o trabalho dos parlamentares”, pontuou.

Para Papy, quanto mais fiscalizados forem os recursos, mais benefícios chegam à população. “O dinheiro da saúde pública é sagrado. Ele precisa ser bem aplicado e, quanto mais fiscalizado for, melhor será para a população de Campo Grande”, frisou.