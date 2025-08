Presidente do Sinpol/MS realiza visita de rotina às unidades de Amambai

O presidente do Sinpol/MS, José Nascimento Sobrinho, esteve nesta quinta-feira (31) na cidade de Amambai, onde realizou visitas institucionais à Unidade Regional de Perícia e Identificação e à Delegacia de Polícia do município.

A agenda faz parte das visitas de rotina promovidas pela atual gestão do sindicato, com o objetivo de manter diálogo direto com a base, ouvir as demandas dos servidores e repassar informações sobre o trabalho da diretoria.

Durante as visitas, o presidente reforçou o compromisso do Sinpol/MS com a valorização da categoria e atualizou os policiais civis e servidores sobre as pautas em andamento. A ação integra o cronograma de aproximação e presença constante da entidade sindical nas diversas regiões do estado.