Presidente do Corinthians sofre tentativa de roubo em Copacabana/RJ

Na manhã de hoje (2), o presidente do Corinthians, Augusto Melo, e um grupo de amigos sofreram uma tentativa de roubo durante uma caminhada em Copacabana, no Rio de Janeiro. Dois criminosos numa moto tentaram arrancar a corrente de um dos seguranças do presidente. Os assaltantes, que inicialmente cumprimentaram Augusto Melo e seus acompanhantes, falharam na ação e fugiram rapidamente.

O incidente foi registrado por Alvaro Sant’Anna, cinegrafista da TV Globo. Após o susto, Augusto Melo comentou sobre o ocorrido e afirmou que o Corinthians pagará a multa necessária para utilizar o goleiro Hugo Souza na partida contra o Flamengo, que acontece hoje à noite na semifinal da Copa do Brasil. Ele expressou suas preocupações sobre a logística do time, que está competindo em três torneios ao mesmo tempo, e criticou a mudança de data da semifinal.

A partida de volta está agendada para 20 de outubro, na Neo Química Arena, em São Paulo.