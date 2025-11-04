Presidente da Câmara homenageia Grupo Cometa pelos negócios e ações sociais

O empresário Francis Maris Cruz conquistou muitas vitórias no mundo empresarial à frente do Grupo Cometa, um dos maiores conglomerados empresariais da região Centro-Oeste. Mas foi pelo sucesso no segmento social que o vereador Epaminondas Vicente Neto, o Papy, presidente da Câmara Municipal, entregou nesta terça-feira (04) o Título de Visitante Ilustre do Município de Campo Grande ao empresário.

“Todo visitante da nossa cidade é ilustre. Mas alguns são ilustres por outros motivos e, um deles, é o espírito solidário e de generosidade do seo Franz, do Grupo Cometa como um todo. É muito importante receber essas personalidades, porque revive em nós o espírito solidário que existe, inclusive na época do Natal, com todas pessoas que precisam. Ele tem uma história, uma trajetória na política que para nós é muito importante recebê-lo hoje aqui na Casa. Ele e todos seus colaboradores que aqui foram homenageados. E que a gente possa ter um Natal solidário e um crescimento para todos nós na cidade e para todos do grupo Cometa”, destacou Papy.

Sócio-fundador do Grupo Cometa e embaixador da Campanha Natal Solidário, Francis Cruz, tem uma trajetória empresarial e de liderança reconhecida no Centro-Oeste brasileiro, marcada pelo empreendedorismo, responsabilidade social e compromisso com o desenvolvimento regional. À frente do Grupo Cometa, um dos maiores conglomerados empresariais da Região, atuação nos segmentos automotivo, agrícola e logístico. Dessa forma, o empresário desempenha papel fundamental na geração de empregos e no crescimento econômico em diversos municípios.

Além da vida empresarial, Francis também exerceu dois mandatos como prefeito de Cáceres (MT), atuando com responsabilidade, ética e foco no bem comum. Com uma visão administrativa moderna e transparente, a gestão foi pautada em resultados concretos para a população.

Também foram homenageados o Presidente do Instituto Cometa, Anderson Barbosa Pereira; a analista do Instituto Cometa, Kamilla da Cunha Barros; a gerente-geral da Cometa Campo Grande e apoiadora da Campanha Natal Solidário, Edvania Batista da Silva.

Transferindo essa visão moderna para o ramo dos negócios, em Campo Grande, a presença do empresário simboliza o compromisso com o desenvolvimento regional e o fortalecimento das parcerias entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em especial nas áreas de infraestrutura, produção e inovação.