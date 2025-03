Prefeitura promove capacitação de servidores da casa da mulher brasileira com foco no atendimento humanizado

Com vistas à constante qualificação do atendimento às mulheres vítimas de todas as formas de violência, a Prefeitura Municipal de Campo Grande realizou nesta terça-feira (18), mais uma edição da formação continuada dos servidores da Casa da Mulher Brasileira (CMB), destacando a importância de um acolhimento humanizado e eficiente. Sob a coordenação da Secretaria-Executiva da Mulher (SEMU), o evento contou com a participação de mais de 80 servidores.

Na abertura, a secretária-executiva da Mulher, Angélica Fontanari, enfatizou a necessidade de atualização constante das diretrizes e dos protocolos da CMB.

“Ocorreu hoje o primeiro módulo da capacitação continuada que a SEMU está proporcionando aos servidores da Casa da Mulher Brasileira. Pela manhã, tivemos uma capacitação voltada às diretrizes e aos protocolos da Casa da Mulher Brasileira. Já no período da tarde, o foco foi o atendimento humanizado. Buscamos realizar um nivelamento com todos os servidores, tendo em vista que sempre há movimentação na equipe, com novos profissionais ingressando e outros saindo. Esse nivelamento é essencial para garantir que todos tenham o conhecimento necessário e estejam preparados para oferecer um atendimento humanizado e qualificado às usuárias”, destacou.

No período da manhã, a capacitação foi ministrada pela psicóloga social Márcia Paulino, que abordou temas como a concepção da Casa da Mulher Brasileira e a violência de gênero; os marcos legais das políticas públicas de enfrentamento à violência; a estrutura e os protocolos de atendimento; e a complexidade do fenômeno da violência contra a mulher.

“A capacitação continuada permite que novos servidores assimilem as diretrizes da Casa da Mulher Brasileira e que os mais experientes aprimorem suas práticas, fortalecendo a qualidade do atendimento”, pontuou Márcia.

À tarde, a capacitação foi conduzida por Rafaela Maia, com foco na humanização do atendimento. Os principais tópicos abordados foram: princípios e práticas para um atendimento humanizado; o papel da empatia e do respeito no acolhimento às usuárias; e a comunicação não violenta como ferramenta essencial.

“Esse tipo de iniciativa é de extrema importância, pois permite a troca de experiências durante a formação, enriquecendo a atuação prática dos profissionais que lidam diretamente com mulheres em situação de violência”, ressaltou Rafaela Maia.

Todo o material foi gravado e transformado em vídeo-aula para aqueles que não puderam comparecer e para futuras capacitações. Com essa ação, a SEMU reforça seu compromisso com a melhoria contínua dos serviços prestados pela Casa da Mulher Brasileira, garantindo um atendimento mais qualificado, eficiente e alinhado às políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero.