Prefeitura oferece cursos gratuitos de manicure, foto amadora e vendas digital

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv) está com inscrições abertas para três cursos gratuitos que serão realizados entre os dias 25 e 29 de agosto, no Edifício Marrakech, localizado na Rua 25 de Dezembro, nº 924, 3º andar, em Campo Grande. As vagas são limitadas.

Entre os destaques está a Oficina de Fotografia Amadora, marcada para o dia 25 de agosto, das 13h30 às 17h30. A atividade será voltada ao uso do celular como ferramenta principal, permitindo que os participantes desenvolvam técnicas de composição, iluminação e enquadramento para melhorar a qualidade de suas fotografias cotidianas.

Também estão disponíveis os seguintes cursos:

Manicure e Pedicure: de 25 a 29 de agosto, das 7h30 às 11h30 (exceto dia 26, feriado de aniversário da cidade).

Vendas no Digital: da Atenção ao Fechamento: de 25 a 29 de agosto, das 18h30 às 21h30 (exceto dia 26).

Os cursos são destinados a partir de 15 anos e visam promover oportunidades de qualificação, As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo link: https://sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home

Serviço:



Manicure e pedicure

Data: 25 a 29/08

Horário: 7h30 às 11h30

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924 – 3° Andar do Marrakech

Oficina de fotografia amadora

Data: 25/08

Horário: 13h30 as 17h30

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924 – 3° Andar do Marrakech

Vendas digital: Da atenção ao fechamento

Data: 25 a 29/09

Horário: 18h30 às 21h30Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924 – 3° Andar do Marrakech