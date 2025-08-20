Prefeitura oferece cursos gratuitos de manicure, foto amadora e vendas digital

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv) está com inscrições abertas para três cursos gratuitos que serão realizados entre os dias 25 e 29 de agosto, no Edifício Marrakech, localizado na Rua 25 de Dezembro, nº 924, 3º andar, em Campo Grande. As vagas são limitadas.
Entre os destaques está a Oficina de Fotografia Amadora, marcada para o dia 25 de agosto, das 13h30 às 17h30. A atividade será voltada ao uso do celular como ferramenta principal, permitindo que os participantes desenvolvam técnicas de composição, iluminação e enquadramento para melhorar a qualidade de suas fotografias cotidianas.
Também estão disponíveis os seguintes cursos:
Manicure e Pedicure: de 25 a 29 de agosto, das 7h30 às 11h30 (exceto dia 26, feriado de aniversário da cidade).
Vendas no Digital: da Atenção ao Fechamento: de 25 a 29 de agosto, das 18h30 às 21h30 (exceto dia 26).
Os cursos são destinados a partir de 15 anos e visam promover oportunidades de qualificação, As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo link: https://sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home
Serviço:
Manicure e pedicure
Data: 25 a 29/08
Horário: 7h30 às 11h30
Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924 – 3° Andar do Marrakech
Oficina de fotografia amadora
Data: 25/08
Horário: 13h30 as 17h30
Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924 – 3° Andar do Marrakech
Vendas digital: Da atenção ao fechamento
Data: 25 a 29/09
Horário: 18h30 às 21h30Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924 – 3° Andar do Marrakech