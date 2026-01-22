quinta-feira, 22/01/2026

Prefeitura inicia mapeamento anual da rede hoteleira de Campo Grande

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A PrefCG (Prefeitura de Campo Grande), por meio Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) iniciou, neste mês de janeiro, o mapeamento anual da rede hoteleira de Campo Grande.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre a capacidade de hospedagem da Capital, os serviços ofertados e as oportunidades de aprimoramento do setor, contribuindo para um turismo mais estruturado, inclusivo e atrativo.

O levantamento permitirá identificar dados relacionados à quantidade e à qualidade dos leitos disponíveis, além de aspectos como acessibilidade, oferta gastronômica, disponibilidade de espaços para eventos e outros serviços complementares.

A ação está sendo realizada por meio de visitas presenciais da equipe da Gerência de Turismo, que percorrerá os 72 meios de hospedagem atualmente catalogados no município. De acordo com levantamento realizado em 2025 pelo Observatório de Turismo da Semades, a rede hoteleira de Campo Grande conta atualmente com 9.218 leitos.

As informações obtidas são fundamentais para subsidiar o planejamento de ações estratégicas que impulsionem o turismo, atraiam visitantes, gerem empregos e movimentem a economia local.

Ao destacar a importância do diagnóstico para o fortalecimento do setor turístico, o secretário municipal da Semades, Ademar Silva Junior, ressaltou que o trabalho contribui diretamente para o desenvolvimento econômico da Capital.

“Esse mapeamento nos permite ter uma visão real e atualizada da estrutura hoteleira de Campo Grande. Com dados precisos, conseguimos planejar melhor as políticas públicas, apoiar o setor produtivo e criar estratégias que tornem o município ainda mais competitivo no cenário turístico”, afirmou.

Além de contribuir para a organização do setor e para a atração de novos investimentos, o mapeamento promove uma maior aproximação com os empresários da área, possibilitando a compreensão de suas principais demandas e o desenvolvimento de políticas públicas mais assertivas e alinhadas à realidade do segmento.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Coronel David critica transferência de Bolsonaro para a Papuda

Milton - 0
O deputado estadual Coronel David (PL) afirmou que a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para a “Papudinha”, setor da Polícia Militar dentro do presídio...
Leia mais

Homem é preso por vender remédio para emagrecer contrabandeado em MS

Milton - 0
Os policiais, após receber diversas denúncias anônimas sobre a possível comercialização irregular de medicamentos de origem estrangeira em Brasilândia, realizaram diligências e, durante monitoramento...
Leia mais

BPMRv intercepta ônibus com carga de descaminho na MS-040

Milton - 0
Uma operação do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) resultou na apreensão de 98 fardos de roupas e 8 de perfumes importados, transportados sem...
Leia mais

Casal é preso por descartar caixas d’água de amianto em Campo Grande

Milton - 0
A Polícia Civil, por meio da DECAT, prendeu uma mulher de 60 anos e um homem de 57 anos por descarte irregular de caixas...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia