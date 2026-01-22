Prefeitura inicia mapeamento anual da rede hoteleira de Campo Grande

A PrefCG (Prefeitura de Campo Grande), por meio Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) iniciou, neste mês de janeiro, o mapeamento anual da rede hoteleira de Campo Grande.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre a capacidade de hospedagem da Capital, os serviços ofertados e as oportunidades de aprimoramento do setor, contribuindo para um turismo mais estruturado, inclusivo e atrativo.

O levantamento permitirá identificar dados relacionados à quantidade e à qualidade dos leitos disponíveis, além de aspectos como acessibilidade, oferta gastronômica, disponibilidade de espaços para eventos e outros serviços complementares.

A ação está sendo realizada por meio de visitas presenciais da equipe da Gerência de Turismo, que percorrerá os 72 meios de hospedagem atualmente catalogados no município. De acordo com levantamento realizado em 2025 pelo Observatório de Turismo da Semades, a rede hoteleira de Campo Grande conta atualmente com 9.218 leitos.

As informações obtidas são fundamentais para subsidiar o planejamento de ações estratégicas que impulsionem o turismo, atraiam visitantes, gerem empregos e movimentem a economia local.

Ao destacar a importância do diagnóstico para o fortalecimento do setor turístico, o secretário municipal da Semades, Ademar Silva Junior, ressaltou que o trabalho contribui diretamente para o desenvolvimento econômico da Capital.

“Esse mapeamento nos permite ter uma visão real e atualizada da estrutura hoteleira de Campo Grande. Com dados precisos, conseguimos planejar melhor as políticas públicas, apoiar o setor produtivo e criar estratégias que tornem o município ainda mais competitivo no cenário turístico”, afirmou.

Além de contribuir para a organização do setor e para a atração de novos investimentos, o mapeamento promove uma maior aproximação com os empresários da área, possibilitando a compreensão de suas principais demandas e o desenvolvimento de políticas públicas mais assertivas e alinhadas à realidade do segmento.