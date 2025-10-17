Prefeito Rodrigo Sacuno entrega pá carregadeira para reforçar trabalhos da Patrulha Mecanizada de Naviraí

Com recursos viabilizados pela senadora Tereza Cristina (Progressistas – PP), o prefeito Rodrigo Sacuno realizou nesta quinta-feira (16) a entrega oficial de uma Pá Carregadeira nova, que passa a integrar a frota de máquinas da Patrulha Mecanizada do município. A máquina será utilizada principalmente nos serviços de manutenção e cascalhamento das estradas vicinais, garantindo melhores condições de tráfego, escoamento da produção agrícola e transporte escolar na zona rural.

O investimento total foi de R$ 1.285.000,00, sendo R$ 955 mil provenientes do convênio firmado com o Ministério da Agricultura e Pecuária e R$ 330 mil de contrapartida da Prefeitura de Naviraí. O recurso será suficiente para aquisição da Maquina entregue, além de um caminhão e outros implementos como plantadeira, que ainda não teve a compra finalizada.

“Essa conquista representa o resultado de um trabalho conjunto entre a Prefeitura e nossa bancada federal. Agradeço à senadora Tereza Cristina, que tem olhado com carinho para Naviraí e contribuído com o fortalecimento do nosso setor produtivo”, destacou o prefeito Rodrigo Sacuno.

A Gerência de Obras será a responsável pela operação do novo equipamento, que vai beneficiar diretamente comunidades rurais como Juncal, Distrito Verde, Alto da Mata, Borborema e Sapezinho, promovendo mais segurança e desenvolvimento no campo.

Com essa entrega, a gestão “Compromisso com o Futuro” reforça seu empenho em garantir infraestrutura, mobilidade e qualidade de vida para todos os naviraienses — da cidade ao campo.