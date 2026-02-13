Prefeito Neco Pagliosa acompanha início dos preparativos do time de Caracol para a Copa Assomasul 2026

O prefeito de Caracol, Carlos Humberto “Neco” Pagliosa, acompanhou nesta semana o início dos preparativos da equipe que representará o município na Copa Assomasul 2026. A visita aos treinos reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento do esporte e com a valorização dos servidores públicos, já que a competição é disputada exclusivamente por atletas que integram o quadro funcional das prefeituras.

Ex-atleta profissional do tradicional Ipiranga, do Rio Grande do Sul, Neco Pagliosa é um entusiasta do esporte e, à frente do Executivo Municipal, tem investido de forma contínua em projetos esportivos. Para o prefeito, resultados expressivos só são alcançados com planejamento, incentivo e uma base sólida, princípios que norteiam as ações esportivas desenvolvidas em Caracol, as quais já começam a apresentar frutos positivos.

Durante a visita aos treinamentos, realizados no Complexo Esportivo Harnet Vargas — uma das maiores e mais completas estruturas esportivas do Mato Grosso do Sul — o prefeito deixou uma mensagem de incentivo aos atletas. “Temos uma grande competição pela frente. Preparem-se, deem o melhor de vocês e acreditem, porque eu acredito na vitória”, destacou.

Além do futebol de campo, o município de Caracol mantém e incentiva diversos projetos esportivos, como voleibol de quadra e de areia, beach tennis, atletismo, judô, jiu-jitsu, capoeira, entre outras modalidades, consolidando o esporte como ferramenta de inclusão, saúde e desenvolvimento social.