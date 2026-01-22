sexta-feira, 23/01/2026

Prefeito de Ivinhema tenta novo reajuste salarial

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução, Redes Sociais

Uma sessão extraordinária prevista para esta quinta-feira (22) em Ivinhema foi cancelada a pedido do prefeito Juliano Ferro Barros Donato (PSDB), que enviou um ofício à Câmara solicitando a suspensão para reformular a proposta de reajuste do próprio salário. O presidente da Casa de Leis, Celso Miranda Alves de Souza, o Bira, afirmou que o prefeito quer incluir também os professores, já que o aumento inicial ultrapassava 30%. Em 2025, Juliano tentou aumentar sua remuneração de R$ 19.904 para R$ 35 mil, mas foi barrado pela Justiça.

O projeto anterior, que afetava ainda a vice-prefeita, foi considerado inconstitucional por ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal ao ser sancionado a menos de seis meses do fim do mandato. Vereadores disseram que o chamamento para a sessão foi feito na quarta-feira (21) e que o cancelamento ocorreu após repercussão negativa. Juliano Ferro afirmou que o reajuste não é aumento, mas correção de valores defasados, comparando com aumentos dados a servidores nos quatro primeiros anos de mandato.

A proposta ainda será reformulada antes de nova apresentação à Câmara, sem detalhes precisos sobre a porcentagem do novo reajuste. A medida gerou críticas da população e da oposição, que questionam a ética de o chefe do Executivo propor mudanças salariais para si próprio. A expectativa agora é acompanhar se o novo projeto será aprovado e de que forma ele impactará os cofres municipais, mantendo a legalidade fiscal e administrativa.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Rodolfo Nogueira propõe gratificação para policiais militares em funções de comando

Milton - 0
O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) vem atuando de forma destacada em defesa dos policiais na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados....
Leia mais

Dono de grupo de comunicação é preso em operação contra corrupção

Milton - 0
O empresário Francisco Elivaldo de Sousa, conhecido como Eli Sousa, dono do grupo de comunicação Impacto Mais, de Campo Grande, foi preso preventivamente na...
Leia mais

Cunhado de Vorcaro comprou fatia da família Toffoli em resort

Milton - 0
O pastor e empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, foi dono dos fundos de investimento que adquiriram parte da participação da família...
Leia mais

Projeto no Senado mira valorização do magistério com alívio fiscal

Milton - 0
Um projeto de lei em análise no Senado propõe isentar do Imposto de Renda professores da educação básica e do ensino superior que recebam...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia