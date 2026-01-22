Prefeito de Ivinhema tenta novo reajuste salarial

Uma sessão extraordinária prevista para esta quinta-feira (22) em Ivinhema foi cancelada a pedido do prefeito Juliano Ferro Barros Donato (PSDB), que enviou um ofício à Câmara solicitando a suspensão para reformular a proposta de reajuste do próprio salário. O presidente da Casa de Leis, Celso Miranda Alves de Souza, o Bira, afirmou que o prefeito quer incluir também os professores, já que o aumento inicial ultrapassava 30%. Em 2025, Juliano tentou aumentar sua remuneração de R$ 19.904 para R$ 35 mil, mas foi barrado pela Justiça.

O projeto anterior, que afetava ainda a vice-prefeita, foi considerado inconstitucional por ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal ao ser sancionado a menos de seis meses do fim do mandato. Vereadores disseram que o chamamento para a sessão foi feito na quarta-feira (21) e que o cancelamento ocorreu após repercussão negativa. Juliano Ferro afirmou que o reajuste não é aumento, mas correção de valores defasados, comparando com aumentos dados a servidores nos quatro primeiros anos de mandato.

A proposta ainda será reformulada antes de nova apresentação à Câmara, sem detalhes precisos sobre a porcentagem do novo reajuste. A medida gerou críticas da população e da oposição, que questionam a ética de o chefe do Executivo propor mudanças salariais para si próprio. A expectativa agora é acompanhar se o novo projeto será aprovado e de que forma ele impactará os cofres municipais, mantendo a legalidade fiscal e administrativa.