terça-feira, 13/01/2026

Prefeito Claudião reforça apoio à Secretaria de Obras e destaca superação das dificuldades financeiras

Milton
Publicado por Milton

Presente no evento, o prefeito de Jaraguari Claudião reafirmou seu compromisso de acompanhar de perto os trabalhos da Secretaria de Obras, garantindo apoio direto às ações que visem melhorar os serviços públicos e a infraestrutura do município.

Em sua fala, o prefeito destacou as dificuldades financeiras enfrentadas ao longo de 2025, período marcado pela queda na arrecadação municipal. Apesar do cenário desafiador, Claudião ressaltou que a administração conseguiu encerrar o ano com equilíbrio financeiro, sem a necessidade de demitir nenhum funcionário ou servidor público, preservando empregos e mantendo o funcionamento da máquina pública.

O prefeito reforçou que o compromisso da gestão é com a responsabilidade fiscal, aliada à valorização do servidor, garantindo que Jaraguari continue avançando mesmo diante de desafios econômicos.

Ao final da cerimônia, a posse de René Sérgio foi marcada por um discurso de união, planejamento e foco em resultados, sinalizando uma nova etapa para a Secretaria de Obras, com atenção especial tanto aos servidores quanto às demandas da população jaraguariense.

CATEGORIAS:
GERAL

