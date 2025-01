Prefeita Adriane Lopes nomeia novos titulares para secretarias e autarquias municipais

Dando continuidade à formação da equipe que atuará na gestão municipal de Campo Grande no mandato 2025-2028, a prefeita Adriane Lopes anunciou mais três nomes que assumirão importantes pastas e autarquias do Executivo Municipal. As nomeações foram oficializadas na edição nº 7.776 do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

“Estamos fortalecendo nossa equipe com profissionais experientes e comprometidos com o desenvolvimento de Campo Grande. Cada integrante traz consigo habilidades e conhecimentos essenciais para a concretização dos projetos que beneficiarão toda a população, mantendo nosso foco em uma gestão eficiente e transparente”, afirmou a prefeita.

Os novos titulares foram nomeados para a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), o Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) e a Fundação Social do Trabalho (Funsat).

Confira os perfis dos gestores:

Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) – Rosana Leite de Melo

Médica pela UFMS (1997), Cirurgiã Oncológica e Cirurgia Cabeça e Pescoço. Docente Magistério Superior UFMS (2004). Foi Presidente do Conselho Regional de Medicina (2015 a 2016); Coordenadora Geral das Residências em Saúde e Secretária Executiva da Comissão Nacional de Residência Médica do MEC (2016 a 2018) e Diretora de Desenvolvimento da Educação em Saúde do Ministério da Educaçao (2018 a2019); Diretora Presidente do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (2019-2021); Secretária Extraordinária de Enfrentamento à Covid/Ministério da Saúde (2021- 2022). Foi secretária-adjunta de Saúde do município de Campo Grande (2022-2023), assumindo o comando da pasta em fevereiro de 2023, sendo reconduzida para o próximo mandato.

Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) – Elza Pereira da Silva

Formada em Direito, é especialista em Direito Previdenciário e em Gestão de Regime Próprio de Previdência. Elza também é Técnica em Contabilidade e possui Certificação emitida pela Secretaria de Previdência do Ministério da Previdência Social para o exercício das funções de Dirigente e Gestor de Recursos de Regimes Próprios de Previdência.

Ingressou na Prefeitura de Campo Grande em abril de 1977. Desse período, são 42 anos de exercício no IMPCG em atividades de Finanças e Administração. A advogada participou da elaboração dos projetos de leis de todas as reformas previdenciárias e o Projeto de Lei da Criação e Reorganização do Serviço de Assistência à Saúde do Servidor – SERVIMED. Assumiu o comando do órgão em 2024, sendo reconduzida para o próximo mandato.

Fundação Social do Trabalho (Funsat) – João Henrique Lima Bezerra

Formado em Gestão Pública, com pós-graduação em Gestão do Sistema Único de Assistência Social, cursando MBA em Gestão de Cidade. Atuação em programas de inclusão e desenvolvimento comunitário; coordenador do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Alair Barbosa de Rezende (2021-2022). Atuou como diretor-adjunto da Funsat (2022-2024) e diretor-presidente do órgão em 2024.