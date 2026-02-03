PrefCG mobiliza frentes de trabalho durante chuva intensa na capital

As chuvas continuam em Campo Grande e mobilizam uma força-tarefa do município, com equipes atuando de forma integrada para reduzir riscos e proteger a população. O Instituto Nacional de Meteorologia mantém para esta terça-feira, dia 3, o Alerta Laranja para risco de tempestade, válido até quarta-feira, dia 4, às 22h59.

A Defesa Civil Municipal coordena as ações e segue em monitoramento permanente. Nesta terça-feira, três equipes estão mobilizadas, atuando no atendimento às ocorrências e no acompanhamento de pontos críticos já conhecidos da Capital.

Até o momento, a força-tarefa do município contabiliza 45 atendimentos relacionados às chuvas, somando as ações da Defesa Civil Municipal, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). A Guarda Civil Metropolitana também é acionada quando necessário.

Balanço dos atendimentos

Conforme a Defesa Civil Municipal registrou quatro ocorrências, sendo duas confirmadas:

• Uma na Rua Catigua, entre os bairros Jardim Colibri e Jardim Canguru;

• Outra na Avenida Ministro João Arinos, no bairro Maria Aparecida Pedrossian e Jardim Noroeste.

• Outras duas ocorrências seguem em verificação, entre elas na Avenida Heráclito de Início com Figueiredo.

Quanto à Sisep realizou nove atendimentos, todos relacionados à queda de árvores e desobstrução de vias, garantindo a liberação rápida das ruas e a segurança da população. Com registros nos bairros Centro-Oeste, Cruzeiro, Vila Carlota, Tiradentes, Silvia Regina, Jardim Leblon e Centro.

Já a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou que cinco equipes de fiscalização foram deslocadas para diferentes regiões da cidade, especialmente nos pontos afetados pela queda de árvore, atuando na sinalização viária, garantindo a segurança e prevenindo colisões. Ao todo, 25 atendimentos foram realizados nesta manhã.

Outras oito equipes de sinalização semafórica também estão em campo para restabelecer o funcionamento dos semáforos o mais breve possível. Pelo menos, sete atendimentos foram realizado nesta terça-feira (3).

Orientações à população

A Defesa Civil Municipal orienta que, em situações de risco como alagamentos, enxurradas ou quedas de árvores, a população deve ligar diretamente para o telefone 199. O acionamento pelo canal oficial garante uma resposta mais rápida, organizada e eficiente.

Segundo o coordenador municipal de Proteção e a Defesa Civil de Campo Grande, Eneas Netto, o trabalho é contínuo e preventivo. “Quando emitimos um alerta, ele existe para preservar vidas. Sempre que possível, o ideal é evitar sair de casa durante chuvas intensas e respeitar as orientações dos órgãos oficiais”.

Entre as principais recomendações estão:

• Evite sair de casa durante chuvas fortes;

• Não enfrente áreas alagadas ou enxurradas;

• Utilize rotas alternativas;

• Não estacione veículos debaixo de árvores;

• Acompanhe os alertas oficiais da Defesa Civil Municipal.

As atualizações podem ser acompanhadas pelo Instagram da Defesa Civil de Campo Grande, @defesacivilpmcg.

A Agetran orienta também que os condutores redobrem a atenção ao trafegar por locais onde a sinalização possa estar temporariamente inoperante.

O município segue em contato com os institutos meteorológicos e com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, que aponta risco hidrológico moderado para Campo Grande.

Em caso de emergência, ligue 199 – Defesa Civil de Campo Grande.