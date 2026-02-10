PrefCG define horário especial de funcionamento para Quarta-feira de Cinzas

A Prefeitura de Campo Grande definiu horário especial de funcionamento nas repartições públicas municipais na Quarta-feira de Cinzas (18 de fevereiro). O Decreto n. 16.529, de 9 de fevereiro de 2026, foi publicado nesta terça-feira (10) no Diário Oficial do Município.
Conforme o decreto assinado pela prefeita Adriane Barbosa Nogueira Lopes, o expediente nas repartições públicas municipais será das 13h às 17h30 nessa data.
A medida, no entanto, não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que deverão manter o funcionamento normal para garantir o atendimento à população. Veja a publicação no Diogrande.