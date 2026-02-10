terça-feira, 10/02/2026

PrefCG define horário especial de funcionamento para Quarta-feira de Cinzas

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Campo Grande definiu horário especial de funcionamento nas repartições públicas municipais na Quarta-feira de Cinzas (18 de fevereiro). O Decreto n. 16.529, de 9 de fevereiro de 2026, foi publicado nesta terça-feira (10) no Diário Oficial do Município.

Conforme o decreto assinado pela prefeita Adriane Barbosa Nogueira Lopes, o expediente nas repartições públicas municipais será das 13h às 17h30 nessa data.

A medida, no entanto, não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que deverão manter o funcionamento normal para garantir o atendimento à população. Veja a publicação no Diogrande.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Funsat oferece 1.074 vagas de emprego em 102 profissões nesta terça-feira

ANELISE PEREIRA - 0
A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta terça-feira (10), 1.074 oportunidades de emprego em 102 profissões diferentes na Agência de Empregos, resultado da...
Leia mais

Homem sofre descarga elétrica e morre às margens do Rio Miranda, em Corumbá

ANELISE PEREIRA - 0
Um homem de 53 anos, identificado apenas pelas iniciais I.S.F, morreu na manhã desta terça-feira (3), após sofrer um choque elétrico na região do...
Leia mais

Festa do Mel é oficializada no calendário de MS

Milton - 0
Lei de Mara Caseiro reconhece a festa como patrimônio cultural, econômico e gastronômico de Guia Lopes da Laguna A Festa do Mel, tradicionalmente realizada em...
Leia mais

Violência que se repete: Mais uma mulher é morta pelo marido

Milton - 0
Vítima chegou a ser socorrida pelo filho, mas não resistiu aos ferimentos Janete Feles Valoes, de 45 anos, foi morta a facadas pelo companheiro, de...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia