Preço da soja oscila no RS com alta em Passo Fundo

O mercado da soja no Rio Grande do Sul registrou variações nos preços na quarta-feira (23), em meio à instabilidade no câmbio e à postura cautelosa dos produtores. Em Passo Fundo, o valor da saca subiu de R$ 131 para R$ 135, sendo o destaque positivo do dia no estado.

Já em Santa Rosa, houve leve queda, com a saca passando de R$ 132 para R$ 131. No Porto de Rio Grande, a cotação recuou de R$ 136,50 para R$ 135, seguindo a tendência de retração observada também em outras regiões do Brasil.

Segundo a consultoria Safras & Mercado, os prêmios de exportação se mantiveram estáveis. A volatilidade cambial tem dificultado a formação de preços e afastado produtores das negociações, que aguardam um cenário mais favorável para vender.

No Paraná, os valores variaram pouco: em Cascavel, a saca seguiu em R$ 130, enquanto no Porto de Paranaguá houve leve queda para R$ 133. Já no Centro-Oeste, os preços recuaram em Rondonópolis (R$ 115) e Rio Verde (R$ 115), e ficaram estáveis em Dourados (R$ 120).

A expectativa é de que o mercado siga cauteloso nos próximos dias, com atenção redobrada às movimentações do dólar e aos dados de exportação.