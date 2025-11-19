quarta-feira, 19/11/2025

"Precisamos reconhecer que ainda há muito a ser feito", afirma Beto Pereira sobre o Dia da Consciência Negra

Sobre o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, o deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) destacou a relevância da data como um momento essencial de reflexão e de luta pela igualdade racial no Brasil. Para ele, ainda “há muito a ser feito” em apoio ao povo negro, cuja luta é histórica e requer atenção.

O deputado diz que o “racismo está presente no país”. E complementa: “Ele está na desigualdade das oportunidades, no mercado de trabalho, no acesso à educação e saúde. E não pode continuar sendo aceito”.

Para Beto, o Dia da Consciência Negra vai além da simples lembrança do passado; trata-se de construir um futuro mais justo e igualitário para todos, onde cada pessoa tenha as mesmas oportunidades de prosperar.

“Respeito, igualdade e justiça não são favores, mas direitos. E a luta continua todos os dias”, concluiu.

