Pré-matrículas da Rede Estadual de MS encerram nesta quarta-feira.

O período de pré-matrículas para o ano letivo de 2025 encerra nesta quarta-feira (8) nas Escolas da REE (Rede Estadual de Ensino) de Mato Grosso do Sul. Realizada de forma virtual, a etapa garante a reserva de vagas para ingresso em escolas estaduais.

Ao todo, serão ofertadas 210 mil vagas disponíveis em 348 unidades escolares presentes em todos os municípios de Mato Grosso do Sul, além de 120 extensões. Conforme a SED (Secretaria Estadual de Educação), a rede estadual atende mais de 190 mil estudantes em MS.

As pré-matrículas digitais ocorrem portal www.matriculadigital.ms.gov.br. Pelos telefones 0800-647-0028 (fixo) e 3314-1212 (celular). Ou de forma presencial na sede da Central de Matrículas, em Campo Grande, na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612 – Itanhangá Park.

Ainda de acordo com o cronograma, a lista de designação, com os nomes dos estudantes e unidades escolares, estará disponível no site da Matrícula Digital no dia 12 de janeiro.

Calendário da Rede Estadual em 2025

Conforme publicação já disponível no site da SED (Secretaria de Estado de Educação), o início do ano letivo de 2025 será no dia 7 de fevereiro, com as ações de formação dos profissionais antes do retorno dos estudantes, no período conhecido como Jornada Formativa. A volta às aulas, com a presença dos estudantes da Rede Estadual de Ensino, será no dia 17 de fevereiro.