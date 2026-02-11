quarta-feira, 11/02/2026

Pouso de emergência termina com avião no mar na Somália

Falha técnica após decolagem levou a pouso de emergência

Foto: AP Photo/Omar Faruk

Um avião com 55 pessoas a bordo saiu da pista e parou no mar após um pouso de emergência naa terça-feira (10), na Somália. Segundo a imprensa local, a aeronave havia decolado da capital Mogadíscio com destino à cidade de Galkayo, mas apresentou falha técnica logo após a decolagem. Diante do problema, o piloto decidiu retornar ao aeroporto de origem. Durante a tentativa de pouso, no entanto, não conseguiu frear dentro dos limites da pista, e o avião acabou ultrapassando a área e parando em uma praia próxima. Imagens divulgadas pela Associated Press mostram a aeronave parcialmente na água, com uma das asas solta.

De acordo com a agência estatal Sonna, todos os passageiros e tripulantes foram retirados com segurança. O diretor-geral da Autoridade de Aviação Civil da Somália, Ahmed Moalim Hassan, afirmou que, apesar da perda de controle após o toque no solo, não houve feridos. As causas do incidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

