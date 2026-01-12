Posse do novo secretário de Obras reforça compromisso com servidores e infraestrutura em Jaraguari

A Prefeitura Municipal de Jaraguari realizou a posse do novo secretário de Obras, René Sérgio, que assumiu o cargo apresentando uma série de medidas voltadas à valorização dos servidores, à organização administrativa e à melhoria imediata da infraestrutura urbana e rural do município.

Durante sua fala, René Sérgio destacou que o foco inicial da gestão será garantir condições dignas de trabalho para os servidores da Secretaria de Obras, ressaltando que a qualidade do serviço público começa pela valorização de quem está na linha de frente.

Entre as primeiras ações anunciadas, o novo secretário informou que será oferecido café da manhã diariamente, às 6h, e às 18h40, o café da tarde, assegurando que as equipes iniciem o expediente bem alimentadas e preparadas para as atividades do dia. Além disso, o almoço também será disponibilizado a todos os servidores, reforçando o cuidado com o bem-estar dos trabalhadores.

No campo financeiro, René Sérgio foi enfático ao afirmar que não haverá redução salarial. Segundo ele, os esforços da secretaria estarão concentrados em melhorar a remuneração, sempre dentro da legalidade e das possibilidades do município. O secretário também garantiu que gratificações e o 13º salário dos servidores estão assegurados e serão pagos em dia, assim como todos os compromissos firmados pela pasta.

Outro ponto destacado foi a entrega imediata de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), garantindo mais segurança aos trabalhadores. Em relação à frota, o secretário explicou que o caminhão agrário está em manutenção, mas assegurou que o reparo será concluído rapidamente, para que o equipamento volte a atender às demandas da secretaria.

René Sérgio também fez questão de esclarecer que os pagamentos a fornecedores estão em dia, rechaçando boatos e desinformações. “A Secretaria de Obras irá honrar todos os compromissos assinados”, afirmou, ressaltando que informações falsas não serão aceitas e que a gestão será pautada pela transparência.

Como forma de incentivar o bom desempenho, o novo secretário anunciou a criação de um programa de premiação mensal. Serão premiados três servidores operacionais por mês, com um bônus de R$ 800, pago integralmente no salário, sem qualquer desconto. Os critérios incluem presença, pontualidade e zelo com os equipamentos e maquinários da secretaria. Além disso, haverá mais duas premiações destinadas a servidores administrativos, seguindo os mesmos critérios.

No planejamento de ações estruturais, René Sérgio destacou como prioridade a manutenção das vias e estradas não pavimentadas, especialmente aquelas utilizadas pelo transporte escolar, garantindo que crianças e adolescentes tenham acesso seguro às escolas, mesmo em períodos de maior dificuldade climática.

Ao assumir a Secretaria de Obras, René Sérgio reafirmou seu compromisso com uma gestão responsável, humana e eficiente, voltada tanto para a valorização dos servidores quanto para a melhoria da qualidade de vida da população de Jaraguari.