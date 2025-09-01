segunda-feira, 1/09/2025

“Ponte da Vida”: Projeto de Otávio Trad transforma dor em esperança afeto e pode salvar vidas

Sancionada em 2022, a lei idealizada pelo vereador Otávio Trad permite a instalação de mensagens de motivação e prevenção ao suicídio em pontes e viadutos da Capital, em parceria com o Grupo Amor Vida (GAV).

Em vigor desde 2022, a lei “Ponte da Vida”, de autoria do vereador Otávio Trad, tem levado acolhimento e esperança a quem enfrenta momentos difíceis. A ação permite a instalação de cartazes e placas com frases de apoio emocional e informações sobre prevenção ao suicídio em pontes e viadutos de Campo Grande — locais frequentemente associados a tentativas de suicídio.

A iniciativa, realizada com o Grupo Amor Vida (GAV), é uma resposta concreta à urgência do tema. Segundo a OMS, mais de 727 mil pessoas tiram a própria vida anualmente, sendo os jovens entre 15 e 29 anos os mais vulneráveis.

“Uma palavra pode mudar tudo. Pode salvar uma vida”, destaca o vereador.

Durante o Setembro Amarelo, a lei ganha ainda mais visibilidade e reforça a importância de falar sobre saúde mental com empatia e responsabilidade.

