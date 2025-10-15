PONTA PORÃ: Exames preventivos contra o câncer de mama em Nova Itamarati

Neste sábado, 18 de outubro, o Grupo Onça Pintada promoverá atendimentos gratuitos para mulheres no distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã. A ação integra a campanha Outubro Rosa, focada na prevenção do câncer de mama, e será realizada em frente à Unidade Básica de Saúde Rosângela Pereira, a partir das 7h. A expectativa é que cerca de 50 mulheres sejam atendidas durante todo o dia, com exames de rastreamento e ultrassom das mamas.

Antes dos exames, uma palestra com médico e enfermeira alertará sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. As mulheres interessadas poderão se cadastrar no local, apresentando documentos pessoais, RG, cartão SUS e comprovante de residência.

O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, do deputado estadual Paulo Corrêa e da Secretaria Municipal de Saúde, coordenada pelo prefeito Eduardo Campos. O Grupo Onça Pintada é uma organização sem fins lucrativos que atua desde 2001 no atendimento a comunidades carentes de Mato Grosso do Sul, com foco em programas de saúde e desenvolvimento humano.

Além dos exames no distrito, o GOP oferece acompanhamento completo para casos que necessitam de diagnóstico e tratamento mais avançados, encaminhando pacientes à rede pública de saúde quando necessário.

Compromisso com a saúde da mulher

A iniciativa reafirma o compromisso do Grupo Onça Pintada e das autoridades locais em ampliar o acesso à saúde preventiva, especialmente para as mulheres que vivem em áreas rurais e periféricas. A prevenção e o diagnóstico precoce são essenciais para reduzir os índices de mortalidade por câncer de mama, reforçando a importância de campanhas como o Outubro Rosa.