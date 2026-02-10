terça-feira, 10/02/2026

Ponta Porã consolida conceito de saúde resolutiva, afirma prefeito Eduardo Campos

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Gestão investe em qualificação profissional, inovação e ampliação da rede para garantir atendimento mais eficiente e próximo da população

Durante discurso recente na Câmara Municipal, o prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos, fez um balanço do primeiro ano do atual mandato e destacou os avanços estruturais alcançados na área da saúde. Segundo ele, o município consolidou, em 2025, o conceito de Saúde Resolutiva, baseado em método, ciência e organização da rede para garantir atendimento com mais qualidade e efetividade.

“Em 2025, consolidamos o conceito de Saúde Resolutiva: uma rede que opera com método e ciência para que o cidadão não seja apenas atendido, mas acolhido com resolutividade. Ponta Porã deu o passo estrutural mais importante: qualificar quem cuida e organizar a rede para resolver melhor e mais perto da casa das pessoas”, afirmou o prefeito.

Eduardo Campos ressaltou os investimentos na atenção básica, considerada a base do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os avanços, destacou a conquista de duas residências estratégicas na Atenção Primária: Medicina de Família e Comunidade, com seis vagas, e Residência Multiprofissional em Saúde da Família, com dez vagas. “Isso fortalece o que há de mais decisivo no SUS: acompanhamento próximo, coordenação do cuidado e capacidade de resolver os problemas onde eles acontecem”, pontuou.

O prefeito também anunciou que o município está próximo de aprovar a instalação do Laboratório de Inovação em Atenção Primária, em parceria com o Ministério da Saúde e o Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. A iniciativa, somada às residências, deve transformar Ponta Porã em um polo regional de inteligência em saúde, com projeção de aproximadamente R$ 29 milhões em investimentos nos próximos três anos.

Na prática, segundo Eduardo Campos, os investimentos já se refletem em melhorias concretas. Somente em 2025, o município aplicou cerca de R$ 106 milhões na estruturação da rede de saúde. Entre as entregas estão a reforma do CRE João Kayatt e do AMA, além da conclusão do Centro Especializado de Reabilitação (CER) e da Oficina Ortopédica. Também foram realizadas a ampliação do Consultório de Rua e do ESF Rosângela Pereira da Silva, no distrito de Itamarati. “Mais do que estrutura, qualificamos equipes, fortalecemos a gestão clínica e padronizamos protocolos para elevar a segurança do cuidado”, destacou.

O prefeito ressaltou ainda o enfrentamento de gargalos históricos do sistema, como a fila de espera para exames. Com reorganização e gestão, o município reduziu significativamente a demanda reprimida por mamografias, garantindo acesso mais rápido ao diagnóstico.

Outro ponto destacado foi a integração entre saúde e saneamento. A parceria com a Sanesul, aliada à atuação dos agentes comunitários de saúde e de endemias, contribuiu para a melhoria dos indicadores epidemiológicos e a redução de problemas de saúde relacionados às condições sanitárias. “Isso é prevenção, responsabilidade e respeito ao dinheiro público”, afirmou.

Para 2026, Eduardo Campos anunciou que já está contratada a implantação do Complexo de Atendimento e Cuidado com a Saúde da Mulher – Clínica da Mulher, que deve ampliar e qualificar o atendimento feminino com mais acolhimento, agilidade e resolutividade. “A saúde em Ponta Porã não escolheu o caminho fácil, mas o caminho certo: o dos pilares da formação, da gestão e da inovação”, concluiu o prefeito.

