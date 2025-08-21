quinta-feira, 21/08/2025

Pollon vota contra projeto que amplia proteção digital a crianças e adolescentes

Enquanto a Câmara aprova projeto que impõe deveres às redes sociais para proteger menores, Marcos Pollon declara voto contrário alegando riscos de censura e acusações políticas.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação/Marcos Pollon

Na quarta-feira (20), a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria regras para proteger crianças e adolescentes contra abusos nas redes sociais e ambientes digitais, conhecido como “ECA Digital”. A proposta estabelece que plataformas devem facilitar o controle parental, restringir comunicação entre adultos e menores e limitar o tempo de uso por crianças.

Apesar da votação simbólica, o deputado Marcos Pollon (PL-MS) declarou voto contrário, alegando que o projeto representa uma “narrativa” para censura e que recairá sobre a direita o ônus das limitações. Pollon criticou ainda o acordo feito entre partidos e associou a iniciativa a interesses políticos, ressaltando seu descontentamento com o funcionamento da Câmara.

Líderes do PL e bolsonaristas defenderam o texto, que ganhou apoio de deputados de diferentes espectros, destacando sua importância para a segurança infantil no ambiente digital. O relator Jadyel Alencar afirmou que o projeto traz maior segurança jurídica e é mais técnico que decisões anteriores do STF.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Polícia cumpre mandado de busca e apreensão em Chapadão do Sul

Milton - 0
Na tarde de quarta-feira (20), a Polícia por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), cumpriu mandado de busca e apreensão no âmbito da...
Leia mais

Empresário de haras é preso como chefe de quadrilha de tráfico em MS

Milton - 0
Preso no último dia 14 durante a Operação Contra-Ataque III da Polícia Federal, o empresário William Alves Ribeiro, vulgo "Peixe", é apontado como o...
Leia mais

Gestão de Coronel David garante reforço no efetivo da Polícia Militar em municípios de MS

ANELISE PEREIRA - 0
Municípios de Mato Grosso do Sul receberam nesta semana um importante reforço na segurança pública com a formatura de novos soldados da Polícia Militar....
Leia mais

Vereador Professor Riverton participa de ato de filiação do Governador Eduardo Riedel ao Progressistas

ANELISE PEREIRA - 0
O vereador Professor Riverton, líder do Partido Progressistas na Câmara Municipal de Campo Grande, participou na manhã desta terça-feira (19), em Brasília, do ato...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia