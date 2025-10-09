quinta-feira, 9/10/2025

Policial Militar de folga impede massacre em igreja de Ouro Verde de Goiás

Homem em surto psicológico é desarmado durante missa

Milton
Publicado por Milton
Foto: Jornal Opção

Na noite de quarta-feira (8), um policial militar de folga evitou um massacre durante uma missa na Igreja São Sebastião, em Ouro Verde de Goiás. O agressor, portando diversas armas brancas, entrou no templo com a intenção declarada de matar várias pessoas presentes. O cabo Borges, que participava do coral da igreja, percebeu o comportamento suspeito do homem e agiu imediatamente.

Vestindo roupa preta e carregando uma faca, o suspeito começou a tirar outros objetos cortantes e ferramentas perigosas de uma mochila, causando apreensão entre os fiéis. Sem hesitar, o policial desarmou o homem, o retirou da igreja e contou com a ajuda de outros presentes para imobilizá-lo. A ação rápida do cabo evitou que alguém se ferisse.

O agressor estava desorientado e afirmava querer matar até dez pessoas. Apesar do risco, o policial manteve a calma e optou por não sacar sua arma para evitar um disparo acidental em meio à multidão. Após a contenção, o suspeito foi entregue à Polícia Militar, que iniciou os procedimentos legais. A missa foi retomada após o susto, sem vítimas.

