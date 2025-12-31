quarta-feira, 31/12/2025

Polícia prende autor de latrocínio tentado em Dourados

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Polícia Civil

A Polícia Civil de Dourados prendeu M.C.C., 18 anos, suspeito de tentar roubar um moto taxista no bairro Esplanada. A vítima, T.O.A., recebeu uma corrida por aplicativo com origem no bairro Canaã I e destino ao bairro Esplanada, quando foi atacada com golpes de faca pelo passageiro. Apesar dos ferimentos nas costas, o moto taxista conseguiu escapar e buscar ajuda em um comércio próximo. O SAMU encaminhou a vítima ao Hospital da Vida, onde recebeu atendimento médico. A investigação identificou rapidamente o autor, que confessou o crime e indicou onde descartou o capacete e a faca.

O capacete foi recuperado, mas a faca não foi localizada. M.C.C. foi conduzido à sede da SIG/Dourados e autuado em flagrante. O caso reforça a atuação eficiente da Polícia Civil em crimes violentos. Autoridades alertam para cuidados em corridas por aplicativo. A prisão demonstra a importância do trabalho de inteligência policial na região.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

