Polícia monitora Praça dos Três Poderes antes de julgamento de Bolsonaro

A véspera do julgamento da tentativa de golpe que teria mantido Jair Bolsonaro no poder levou à intensificação da segurança no entorno do STF, em Brasília. A partir desta segunda-feira (1º), policiais monitoram o trânsito na Praça dos Três Poderes e vias de acesso ao tribunal. Estão proibidas manifestações, acampamentos e o porte de objetos que ofereçam risco.

O julgamento, que começa nesta terça-feira (2), deve atrair mais de 3 mil inscritos e mais de 500 jornalistas. Para conter possíveis ameaças, especialmente de apoiadores radicais, drones térmicos, revistas pessoais e rondas noturnas serão utilizados.

Uma célula integrada de inteligência acompanha também movimentações nas redes sociais. O ex-presidente Bolsonaro é o principal réu, mas sua presença dependerá de autorização judicial, já que cumpre prisão domiciliar. Outros sete acusados, entre militares e civis, também devem acompanhar os trabalhos.