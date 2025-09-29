Polícia investiga intoxicação por metanol após grupo beber gin importado

A Polícia Civil de São Paulo investiga um possível caso de intoxicação por metanol envolvendo quatro jovens na região da Cidade Dutra, zona sul da capital. O grupo comprou duas garrafas de gin importado com energético em uma adega local no início deste mês e, horas após o consumo, apresentou sintomas graves.

Segundo a Secretaria de Saúde, pelo menos duas pessoas já morreram no estado após ingerirem bebidas adulteradas com a substância. Outros dez casos estão sob investigação.

O metanol é um solvente altamente tóxico, usado como combustível industrial, que pode causar cegueira e morte mesmo em pequenas doses.

No boletim de ocorrência obtido pela polícia, um dos jovens relatou vômitos e fortes dores abdominais horas após a confraternização. Na madrugada seguinte, ele perdeu a visão e precisou ser entubado e submetido à hemodiálise.

Os demais integrantes do grupo também foram hospitalizados, exceto um deles, que não apresentou sintomas. A perícia confirmou a presença de metanol nas garrafas entregues ao hospital.

O dono da adega afirmou que os produtos vendidos possuem nota fiscal e procedência garantida. As bebidas foram apreendidas e encaminhadas para análise laboratorial.

Autoridades alertam para os riscos do consumo de bebidas de procedência duvidosa, especialmente em casos de importação clandestina.