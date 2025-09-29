segunda-feira, 29/09/2025

Polícia investiga intoxicação por metanol após grupo beber gin importado

Quatro jovens foram hospitalizados na zona sul de São Paulo após ingerirem gin supostamente adulterado; duas mortes já foram confirmadas no estado

Milton
Publicado por Milton
Foto: Eduardo Knapp/Folha Imagem/Ilustrativa

A Polícia Civil de São Paulo investiga um possível caso de intoxicação por metanol envolvendo quatro jovens na região da Cidade Dutra, zona sul da capital. O grupo comprou duas garrafas de gin importado com energético em uma adega local no início deste mês e, horas após o consumo, apresentou sintomas graves.

Segundo a Secretaria de Saúde, pelo menos duas pessoas já morreram no estado após ingerirem bebidas adulteradas com a substância. Outros dez casos estão sob investigação.

O metanol é um solvente altamente tóxico, usado como combustível industrial, que pode causar cegueira e morte mesmo em pequenas doses.

No boletim de ocorrência obtido pela polícia, um dos jovens relatou vômitos e fortes dores abdominais horas após a confraternização. Na madrugada seguinte, ele perdeu a visão e precisou ser entubado e submetido à hemodiálise.

Os demais integrantes do grupo também foram hospitalizados, exceto um deles, que não apresentou sintomas. A perícia confirmou a presença de metanol nas garrafas entregues ao hospital.

O dono da adega afirmou que os produtos vendidos possuem nota fiscal e procedência garantida. As bebidas foram apreendidas e encaminhadas para análise laboratorial.

Autoridades alertam para os riscos do consumo de bebidas de procedência duvidosa, especialmente em casos de importação clandestina.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Vigiagro barra ovos in natura enviados dos EUA sem autorização

Milton - 0
A Vigiagro, ligada ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), reteve na última terça-feira (23) uma remessa postal contendo ovos in natura, enviada dos...
Leia mais

Proposta pelo vereador Otávio Trad, Medalha “Lilian Sholes” é entregue em comemoração ao dia municipal da secretária

ANELISE PEREIRA - 0
A Câmara Municipal de Campo Grande realizou nessa segunda-feira (22), a Sessão Solene de Outorga da Medalha Legislativa “Lilian Sholes”, em comemoração do Dia...
Leia mais

Selo nacional de qualidade reforça segurança dos alimentos e abre mercado para produtores locais

Milton - 0
Ponta Porã deu um importante passo na garantia da qualidade dos alimentos e no fortalecimento da economia local. A cidade passou a integrar o...
Leia mais

APARECIDA DO TABOADO: Deive Leonardo ilumina a abertura da festa das nações nos 77 Anos do município

ANELISE PEREIRA - 0
Em comemoração aos 77 anos de emancipação político-administrativa, Aparecida do Taboado vive um momento especial, a cidade se transformou em um verdadeiro palco de...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia