quinta-feira, 18/09/2025

Polícia identifica suspeitos de matar ex-delegado Ruy Ferraz Fontes

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução Youtube

A Polícia Civil de São Paulo divulgou, nesta quinta-feira (18), fotos de dois suspeitos de participação na execução do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, morto em emboscada na última segunda-feira (15), em Praia Grande, litoral sul paulista. Os foragidos foram identificados como Felipe Avelino da Silva, o “Mascherano”, e Flávio Henrique Ferreira de Souza.

Impressões digitais da dupla foram encontradas em um dos veículos usados no crime. Segundo o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, ambos têm antecedentes criminais. Ainda não se sabe o papel exato de cada um na ação.

Também foi presa Dahesly Oliveira Pires, de 25 anos, suspeita de transportar um dos fuzis usados no atentado. Ela alegou desconhecer o conteúdo da sacola levada até a Grande São Paulo.

Fontes foi atacado por três homens encapuzados e armados com fuzis. Ele morreu no local, atingido por mais de 20 disparos.

Foto: Felipe Avelino da Silva e Flávio Henrique Ferreira de Souza | Reprodução/SSP-SP
Foto: Dahesly Oliveira Pires | Reprodução
Foto: Câmeras de segurança flagraram o momento da execução | Reprodução
CATEGORIAS:
POLÍCIA

