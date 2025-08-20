quarta-feira, 20/08/2025

Polícia Federal desmantela esquema de tráfico e lavagem de dinheiro em MS

Ação mira núcleo financeiro de organização criminosa ligada ao tráfico de drogas; mandados são cumpridos em MS e SP

FOTOS: PF

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (20) a Operação Ajura, com o objetivo de desarticular o braço financeiro de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e lavagem de capitais em Dourados. Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. Além do bloqueio judicial de R$ 263 milhões em bens e valores.

As ordens foram expedidas pela 1ª Vara da Justiça Criminal Estadual de Dourados e ocorrem em quatro cidades: Amambai e Dourados/MS, Ribeirão Preto e Jardinópolis/SP.

A operação é resultado de investigações que tiveram início após grandes apreensões de cocaína realizadas em 2022 e 2023 na região sul-mato-grossense. O foco atual é asfixiar financeiramente o grupo criminoso, atingindo sua estrutura patrimonial e enfraquecendo sua atuação no tráfico interestadual.

A PF informou que novas fases da operação não estão descartadas, conforme o avanço das investigações.

