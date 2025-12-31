quarta-feira, 31/12/2025

Polícia esclarece tentativa de homicídio em Dourados

Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da SIG/NRI de Dourados, esclareceu uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro Jardim Novo Horizonte no último fim de semana. O crime aconteceu na madrugada de domingo, quando dois homens passaram de motocicleta e o passageiro disparou contra a vítima, atingindo suas costas. O homem foi socorrido e recebeu atendimento médico, sobrevivendo aos ferimentos. Após investigação, os autores foram identificados e intimados a prestar esclarecimentos. Um deles confessou ter efetuado os disparos, enquanto o outro conduzia a motocicleta.

A arma, um revólver calibre .38, foi localizada e apreendida, sendo furtada anteriormente na cidade de Jardim. As diligências continuam para a conclusão dos procedimentos legais e responsabilização dos envolvidos. A Polícia Civil reforça a importância da denúncia e do trabalho conjunto com a população.

