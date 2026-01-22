sexta-feira, 23/01/2026

Polícia Civil realiza prisão por tráfico em Nova Andradina

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Polícia Civil

Policiais da Seção de Investigações Gerais (SIG) de Nova Andradina prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (21), um homem de 40 anos pelo crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu após denúncia de que um veículo estaria sendo usado para transporte de entorpecentes no município, levando os investigadores a iniciar diligências e monitoramento. O carro suspeito foi localizado em um imóvel no bairro Centro Educacional, onde os policiais realizaram abordagem.

No veículo, foi encontrada cerca de 472,9 kg de maconha, acondicionados de forma organizada. Diante da flagrância, o homem foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas pelo WhatsApp +55 67 9262-9885 ou Instagram @signovaandradina, contribuindo para combater o tráfico de drogas na região.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Professores da rede pública terão piso salarial de R$ 5,1 mil em 2026

Milton - 0
O presidente Lula assinou nesta quarta-feira (21) a Medida Provisória que atualiza o piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação básica,...
Leia mais

Grávida é vítima de agressão em Rio Brilhante

Milton - 0
Uma gestante, cujo nome não foi divulgado, precisou ser hospitalizada após ser agredida pelo próprio companheiro na noite de domingo (18) em uma residência...
Leia mais

Escritório Social da Agepen transforma recomeços e amplia oportunidades para egressos do sistema prisional

Milton - 0
A reinserção social de pessoas egressas do sistema prisional é um desafio que exige apoio contínuo e políticas públicas eficazes. Na capital de Mato...
Leia mais

Vini Jr. brilha e lidera goleada do Real Madrid sobre Mônaco

Milton - 0
Após vaias da torcida no último sábado, Vinicius Júnior comandou a vitória do Real Madrid por 6 a 1 sobre o Mônaco, na penúltima...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia