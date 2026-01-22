Polícia Civil realiza prisão por tráfico em Nova Andradina

Policiais da Seção de Investigações Gerais (SIG) de Nova Andradina prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (21), um homem de 40 anos pelo crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu após denúncia de que um veículo estaria sendo usado para transporte de entorpecentes no município, levando os investigadores a iniciar diligências e monitoramento. O carro suspeito foi localizado em um imóvel no bairro Centro Educacional, onde os policiais realizaram abordagem.

No veículo, foi encontrada cerca de 472,9 kg de maconha, acondicionados de forma organizada. Diante da flagrância, o homem foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas pelo WhatsApp +55 67 9262-9885 ou Instagram @signovaandradina, contribuindo para combater o tráfico de drogas na região.