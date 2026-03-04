quinta-feira, 5/03/2026

Polícia Civil realiza operação contra extremismo digital

Adolescente é localizada em ação preventiva em Nova Alvorada do Sul

Foto: Polícia Civil

Adolescente é localizada durante operação preventiva contra conteúdos extremistas na internet

A Polícia Civil, por meio da DEPCA, deflagrou em Nova Alvorada do Sul uma operação de busca e apreensão contra violência e extremismo na internet. A ação contou com apoio do CIBERLAB, vinculado ao Ministério da Justiça, e da Homeland Security Investigations (HSI), resultando na localização de uma adolescente de 14 anos envolvida com grupos virtuais que disseminam conteúdos violentos e de intolerância. O material apreendido será analisado por técnicos especializados, e o caso segue sob acompanhamento das autoridades, respeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente. A operação faz parte de uma estratégia preventiva para reduzir riscos e proteger a sociedade, com foco em neutralizar a disseminação de ideologias extremistas.

Autoridades destacam a importância da cooperação entre órgãos nacionais e internacionais para enfrentar ameaças digitais e proteger menores de influências nocivas. Procedimentos investigativos continuarão sigilosos para garantir eficácia e segurança. A população é orientada a denunciar atividades suspeitas nas redes, reforçando a prevenção e o controle de riscos online.

A iniciativa evidencia a preocupação crescente com a radicalização de jovens e a necessidade de intervenção rápida e coordenada.

