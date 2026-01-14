Polícia Civil prende mulheres por tráfico na Capital

Na tarde desta terça-feira (13), a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul prendeu duas mulheres pelo crime de tráfico de drogas no Bairro Vila Flório, em Campo Grande. A ação foi coordenada por uma equipe do Grupo de Operações e Investigações (GOI) após denúncia de que um imóvel estaria sendo utilizado para armazenar entorpecentes destinados à distribuição em outros pontos da cidade. Com monitoramento prévio, os policiais confirmaram intensa movimentação na residência e flagraram as autoras manuseando tabletes de drogas. Durante a incursão, foram localizados aproximadamente 10 kg de maconha e 1 kg de cocaína.

As detidas, T.D.S.M., de 22 anos, e J.P.G., de 30, foram conduzidas à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC CEPOL) para formalização do procedimento, enquanto o entorpecente foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR). A ação reforça o combate ao tráfico na capital e demonstra a eficácia do trabalho investigativo da Polícia Civil na repressão a crimes ligados às drogas.