terça-feira, 10/02/2026

Polícia Civil passa a oferecer pedido de Medida Protetiva Online

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deu um passo importante na modernização do atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade. A partir de agora, o site oficial da instituição conta com um canal direto e simplificado para solicitação de Medidas Protetivas Online, reduzindo o tempo de resposta do Estado em casos de violência doméstica e familiar.

A iniciativa foi formalizada por meio de uma portaria normativa e é resultado de uma articulação entre o Núcleo Institucional de Cidadania (NIC), a Delegacia-Geral e a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

A nova ferramenta funciona por meio de um banner intuitivo no site da PCMS. Ao clicar, a vítima é direcionada imediatamente ao sistema do TJMS, onde pode protocolar o pedido de forma 100% digital, com orientações claras e sem a necessidade de deslocamento inicial até uma delegacia. O serviço está disponível 24 horas por dia, de qualquer dispositivo com acesso à internet.

Integração técnica e transparência

A implementação contou com apoio da Secretaria Executiva de Transformação Digital (SETDIG), sob coordenação da Assessoria de Comunicação da PCMS (ASSERICOM). Além do acesso direto ao pedido, o portal disponibiliza o inteiro teor da portaria no Diário Oficial, assegurando transparência e segurança jurídica ao procedimento.

Segundo o Delegado-Geral Lupérsio Degerone Lucio, a iniciativa rompe com fluxos antigos e lentos. “Nossa gestão tem um compromisso inegociável com a eficiência operacional. A integração tecnológica acelera o processo e é fundamental para garantir que a proteção judicial chegue à vítima no menor tempo possível.”

Como acessar

As mulheres que necessitarem de proteção urgente devem acessar www.pc.ms.gov.br e clicar no banner “Medida Protetiva Online”. O atendimento é contínuo e pode ser feito de qualquer lugar.

fonte: topmidianews

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

ITAPORÃ: Gestão municipal coloca a saúde mental no centro das políticas públicas

ANELISE PEREIRA - 0
A campanha Janeiro Branco reforça a importância de olhar para a saúde mental como parte essencial do cuidado integral com a população. Mais do que um...
Leia mais

Tempo segue instável e chuvoso em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira

ANELISE PEREIRA - 0
O início do mês de fevereiro segue marcado por instabilidade em Mato Grosso do Sul, e a previsão para esta quarta-feira (4) indica continuidade...
Leia mais

Dentista gratuito em Mato Grosso do Sul: saiba como acessar esse serviço pelo SUS

ANELISE PEREIRA - 0
Estratégia estadual organiza fluxo que vai da atenção primária à odontologia hospitalar, integrada à política nacional Brasil Sorridente Dor de dente não pode esperar. Uma...
Leia mais

Endrick marca, Lyon vence Laval e avança na Copa da França

Milton - 0
Jovem atacante decide partida e confirma adaptação rápida no futebol europeu Endrick segue em alta na França e foi decisivo na vitória do Lyon sobre...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia