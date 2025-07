Polícia Civil incinera 711 kg de drogas em Três Lagoas

Na manhã desta sexta-feira (25), a Segunda Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas promoveu a incineração de 711 kg de entorpecentes apreendidos em operações recentes na cidade. A ação, realizada em local seguro e autorizado pela Justiça, teve o objetivo de destruir definitivamente as substâncias ilegais, evitando que retornem ao mercado criminoso.

O processo contou com a supervisão de servidores do Ministério Público e da Vigilância Sanitária, garantindo o cumprimento das normas ambientais e legais. Entre as drogas destruídas estavam principalmente maconha, cocaína e crack, apreendidas em diversas investigações e prisões feitas pela unidade policial.

A incineração reforça o compromisso das autoridades locais no combate ao tráfico de drogas, contribuindo para a segurança pública da região. Segundo a polícia, o material era resultado de operações que visavam desarticular organizações criminosas atuantes em Três Lagoas.

O delegado responsável destacou a importância do trabalho conjunto entre as instituições para o êxito das ações e frisou que o combate ao tráfico continua como prioridade. A população pode colaborar denunciando atividades suspeitas por meio dos canais oficiais de segurança pública.

A incineração é uma etapa final que simboliza a eficiência do sistema judiciário e policial no enfrentamento à criminalidade.