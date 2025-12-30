Polícia Civil conclui investigações em Corumbá

quarta-feira, 31/12/2025

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Corumbá, finalizou as investigações de dois graves acidentes de trânsito ocorridos em junho e agosto de 2025, ambos com vítimas fatais. No primeiro caso, na BR-262, um ônibus invadiu a pista contrária, resultando na morte de M.F.F., 67 anos, e A.N.F., 32, além de ferimentos graves em outras pessoas. O segundo acidente, na Avenida Rio Branco, envolveu excesso de velocidade em área urbana, causando a morte de N.F.C.S., 21 anos, e ferimentos graves em V.C.F., 23.

As apurações concluíram que os condutores assumiram risco elevado, enquadrando os fatos como homicídio doloso e lesões corporais dolosas, ambos na modalidade de dolo eventual. Laudos periciais, imagens e análise do local fundamentaram o indiciamento. O Ministério Público decidirá sobre eventual denúncia ao Judiciário.

A Polícia reforça a importância do respeito às regras de trânsito para evitar tragédias semelhantes.

