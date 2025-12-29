segunda-feira, 29/12/2025

Polícia Civil age rápido em caso de violência doméstica

A Polícia Civil de Rio Negro realizou a prisão em flagrante de um homem acusado de violência doméstica em uma propriedade rural, apreendendo ainda uma arma de fogo irregular. A vítima, coagida pelo companheiro, havia tentado pedir ajuda dias antes, mas foi impedida após ter seu celular danificado e ser ameaçada de morte. Em ato de intimidação, o agressor chegou a disparar a espingarda próximo ao ouvido da vítima, prejudicando sua audição.

Após contato com as autoridades, a Polícia Militar efetuou a prisão, e o Setor de Investigações apreendeu as armas usadas no crime. A prisão preventiva foi decretada pelo Judiciário, garantindo que o acusado responda por ameaça, dano, vias de fato e posse irregular de arma de fogo. O caso reforça a importância da denúncia e da rápida ação policial em situações de violência doméstica. A comunidade é orientada a buscar ajuda imediatamente em casos semelhantes.

