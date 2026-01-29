quinta-feira, 29/01/2026

Polícia captura suspeito de assassinato de adolescente no Nova Lima

Poucas horas após o assassinato de João Vitor dos Santos Silva (17) no Jardim Centro Oeste, a polícia conseguiu capturar o principal suspeito em uma residência no bairro Nova Lima, em Campo Grande. O suspeito já se encontra na delegacia, onde prestará depoimento sobre o crime ocorrido na madrugada desta quinta-feira (29). João Vitor foi morto dentro da casa onde morava com a família, e relatos de parentes indicam que homens invadiram o imóvel e cometeram o homicídio.

A mãe da vítima contou que se preparava para sair para o trabalho quando ouviu os disparos e, ao sair, percebeu os suspeitos deixando o local. De acordo com familiares, o principal suspeito seria o ex-companheiro da namorada do adolescente, que havia saído do sistema prisional poucos dias antes. O jovem levou cinco tiros e teve os pulsos cortados pelos criminosos, segundo os relatos.

A polícia investiga agora os motivos do crime e a participação de outros envolvidos. Autoridades afirmam que diligências continuam para garantir a prisão de eventuais cúmplices e esclarecer todos os detalhes do assassinato. A comunidade local demonstra indignação e pede medidas rápidas das forças de segurança.

