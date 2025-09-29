Plantio de ipês celebra 40 anos do Detran de MS e eterniza histórias de gerações

Sob o céu claro de setembro, mãos de diferentes idades tocaram a terra e lançaram raízes que simbolizam não apenas o fim de mais uma Semana Nacional de Trânsito, mas também os 40 anos de autarquização do Detran-MS. Foram 80 mudas de ipês, 40 brancos e 40 amarelos, árvore símbolo de Mato Grosso do Sul, conhecida por sua beleza e resistência, plantadas por servidores, aposentados e crianças do CEI Detran. Mais do que um ato ambiental, o gesto se tornou um marco de memória, afeto e continuidade.

“Minha vida, metade dela está no Detran. E essa ação de plantio de árvores, meio que perpetua minha história, minha passagem pelo Detran, nossa vida em todos esses anos. Tenho uma história marcada por dedicação, tanto ao trabalho quanto à formação da minha família”, afirma emocionada a servidora Luciene Macena, de 52 anos, há 25 dedicados ao órgão.

Três gerações: Angélica, Cássia e Antônio Carlos avô, e Antônio Carlos neto.

A filha, Eloisa Macena, hoje bancária, esposa de Mateus e mãe do pequeno Henrique, de 3 anos, revive lembranças sempre que retorna ao espaço onde também estudou na mesma idade que o filho tem hoje. “É quase que uma memória afetiva. Minha casa é perto do Detran, nossa família toda mora perto, é uma instituição que faz parte da nossa vida, não só porque minha mãe trabalha aqui, mas porque parte da minha história foi aqui, parte da história da minha irmã foi aqui, e agora está sendo parte da vida do Henrique. É muito bom fazer parte disso”. O ipê escolhido por Eloisa e a família foi plantado em um ponto estratégico. “No futuro, quando Henrique vier tirar habilitação, e fizer essa curva aqui, vai olhar para o ipê e saber que ele esteve aqui quando criança”, disse.

Irani está prestes a se aposentar

Entre as histórias de despedida, estava a da servidora Irani de Sousa, com 48 anos de serviço público, sendo 26 no Detran-MS. Já com a aposentadoria marcada para janeiro, ela se emocionou: “Vou sentir muita saudade. Vou sentir falta dos colegas. Eu gosto do que eu faço. Chego 6h40 já inicio meu trabalho de baixa de CNH, e é muito bom”. Para o novo ciclo, planeja dedicar-se a visitas solidárias da igreja e aos artesanatos.

O legado familiar também se fez presente. Angélica, que entrou no Detran em 1974 e trabalhou por 45 anos, hoje aposentada, esteve acompanhada da filha Cássia, servidora, e do neto Antônio, aluno do CEI. “A Cássia seguiu meu exemplo. Todo mundo fala que ela é severa que nem eu, e está aí, seguindo o legado”, contou, orgulhosa.

Atayde, a esposa Carol, e a filha Maria Liz

Já entre os mais jovens, o servidor Atayde Carrilho, com 10 anos de casa, plantou ao lado da esposa Carol e da filha Maria Liz. A emoção tomou conta ao relembrar sua trajetória. “Sou apaixonado pelo Detran, apaixonado por essa profissão, apaixonado pelo trânsito. Esse convite foi uma gratidão muito grande. Aqui eu tive grandes conquistas, aqui eu fiz minha família. Então fico muito emocionado de poder deixar essa lembrança com minha filha”.

A memória do passado também foi representada por Luiz Fernando Ferreira dos Santos, que em 2025 completou 40 anos de Detran. Ele não planta pela primeira vez: décadas atrás, junto de colegas do futebol, lançou as mudas que formaram o arco de eucaliptos atrás do bloco 10, hoje sombra generosa para as crianças do CEI. “O Detran representa minha vida. Eu entrei no Detran com 21 anos e hoje estou com 61. Vi muita coisa mudar, passei por transformações grandes. Daqui eu refiz minha vida, criei meus filhos, que participaram da creche. É uma satisfação ter essa lembrança e deixar mais uma marca com o plantio de um ipê”, refletiu.

Luiz Fernando faz parte dos quadricentenários do Detran

Por questões de saúde, o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, não esteve presente, mas destacou que o plantio vai além do simbolismo ambiental. “Este ato representa um governo verde, inclusivo e próspero, que entende que cuidar do meio ambiente e das pessoas é também cuidar do futuro. Ao unir servidores de diferentes gerações e crianças, reafirmamos que nossas ações têm continuidade, responsabilidade e afeto. Esse é o legado que queremos deixar”.

Já o diretor-executivo do órgão, João César Mattogrosso, reforçou a dimensão histórica e simbólica do ato. “Ao celebrarmos os 40 anos do Detran-MS, plantamos também esperança e futuro com esses 80 ipês, que também simbolizam o encerramento da Semana Nacional do Trânsito, e uma parceria com a Sejusp. O ipê, com sua beleza e força, simboliza nossa missão de preservar vidas no trânsito e de construir um futuro melhor para todos, por isso tivemos aqui servidores aposentados, servidores que atuam hoje no Detran e futuros servidores, representados pelas crianças”.

Até esse momento do plantio, as mudas passaram pela etapa de cultivo e representam não só a efetivação de uma meta prevista no contrato de gestão, mas o recomeço para jovens em processo de ressocialização. A superintendente de Assistência Socioeducativa da Sejusp, Tatiana Rezende Nassar, destacou a importância da iniciativa para esses adolescentes que participaram do projeto Raízes da Sustentabilidade.

Meninas que integram o Projeto Raízes da Sustentabilidade

“A ideia dessa parceria era trazer uma simbologia que representasse a valorização à vida, a educação no trânsito e principalmente a inclusão social, que é o objeto principal do nosso trabalho. Esse projeto oportunizou aos adolescentes que fizeram o plantio das mudas a chance de cultivar, cuidar e acompanhar esse crescimento desde janeiro, quando tudo começou. É muito mais que plantar árvores, é plantar oportunidades e esperança de recomeçar”, destacou.

Como o plantio também marca o encerramento da Semana Nacional de Trânsito, a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS e servidora de carreira, Andrea Moringo, lembrou que as ações em MS e em todo País, também alcançam diferentes públicos. “Ao longo desses dias realizamos ações educativas voltadas tanto para adultos quanto para crianças, porque acreditamos que a formação cidadã começa desde cedo e se estende por toda a vida. O plantio de árvores é também uma forma de educar, de ensinar o respeito à vida e ao espaço coletivo. Essa é a essência do nosso trabalho: transformar comportamentos e cultivar consciência para que o trânsito seja cada vez mais humano e seguro”.

As mudas foram cultivadas no âmbito do projeto “Raízes de Sustentabilidade: Ipês como Símbolos de Mudança Consciente”, desenvolvido pela Sejusp por meio da Superintendência de Assistência Socioeducativa, unindo inclusão social, consciência ambiental e valorização da vida.

Assim, o encontro entre aposentados, servidores em atividade e crianças não apenas encerrou a SNT, mas costurou passado, presente e futuro em um só gesto. Entre as raízes lançadas à terra e as flores que virão, o Detran-MS reafirma seu compromisso com a preservação da vida e com a construção de um trânsito mais humano, seguro e responsável para as próximas gerações.