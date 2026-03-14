Piora renal mantém Bolsonaro internado na UTI

Quadro clínico envolve pneumonia bacteriana e complicações decorrentes de broncoaspiração

O ex-presidente Jair Bolsonaro, de 70 anos, permanece estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neste sábado (14), mas apresentou piora na função renal, segundo boletim médico divulgado pelo hospital onde está internado.

Ele deu entrada na sexta-feira após apresentar febre alta, sudorese e calafrios, sendo transferido do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

O relatório médico informou que, apesar da estabilidade clínica, houve elevação de marcadores inflamatórios e agravamento da função renal. A pneumonia bacteriana foi provocada por um episódio de broncoaspiração, problema relacionado às sequelas da facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018.

Desde então, Bolsonaro passou por diversas cirurgias e enfrenta crises de soluço e episódios de vômito, apontados como fatores que contribuíram para a infecção atual. Ele está em tratamento com antibióticos e fisioterapia respiratória, sem previsão de alta da UTI até o momento.

O senador Flávio Bolsonaro criticou a situação do pai, que cumpre pena após condenação ligada a tentativa de se manter no poder após a derrota eleitoral para Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022.