quarta-feira, 19/11/2025

PH e Michel gravam novo DVD em ponto de ônibus que viralizou nas redes

Jhoseff Bulhões
Publicado por Jhoseff Bulhões
Foto: Divulgação

Fenômenos nas redes e entre os nomes mais carismáticos da nova geração do sertanejo, PH & Michel seguem inovando na trajetória pelo gênero. No último domingo (16), a dupla escolheu o famoso ponto de ônibus em Goiânia, que se tornou símbolo de seu estouro digital, para gravar o novo DVD, convertendo o local em um palco autêntico, espontâneo e com a essência goiana.

A escolha não foi por acaso. Foi em frente à casa da avó de PH que nasceu o vídeo mais viral da dupla, acumulando milhões de visualizações e projetando a naturalidade que conquistou o público, com pegadinhas que trazem a música de forma descontraída para o cotidiano. O mesmo ambiente que deu origem ao fenômeno agora abriga um DVD inédito, concebido para manter a energia despretensiosa que fez deles um sucesso orgânico na internet.

“Foi totalmente inusitado. Montar uma banda num ponto de ônibus e gravar um DVD ali, com o movimento e tudo mais. Mas é bem a cara de Goiânia. Aqui o povo canta no sinaleiro, canta nos botecos, em toda esquina tem alguém fazendo música. Tem cavalo, vaca no meio da cidade… e agora, um DVD gravado num ponto de ônibus”, comentam.

O repertório reforça a identidade da dupla e a força do projeto. São oito faixas, sendo sete inéditas e um pout-pourri que celebra referências da música brasileira. Entre as inéditas, que devem fortalecer ainda mais a assinatura musical de PH & Michel, incluem “Dona Onça”, “Resolveu Vingar”, “Tô na Luta” (com participação de Robson Carvalho), “Ainda Sim”, “Céu da Sua Boca”, “Meu Plano” e “Só Falta Nós Namorar”, escrita por PH. Já o pout-pourri traz novas interpretações de dois clássicos: “Me Dê Motivo”, de Tim Maia, e Mulheres, de Martinho da Vila.

A proposta é inspirada no formato dos conteúdos que estão em alta nas redes, mas sem perder a identidade musical que fez de PH & Michel um dos nomes mais promissores do sertanejo. O novo lançamento acrescenta mais um capítulo à sua trajetória de sucessos da dupla, mantendo a inovação e a essência que conquistaram o público.

Tem alguma sugestão de pauta? Fale com o colunista Jhoseff Bulhões pelo e-mail: jhoseffbulhoes@gmail.com / www.blogdobulhoes.com.br

CATEGORIAS:
Jhoseff Bulhões

Últimas Notícias

Mais notícias

“Ladrão de Tênis” é capturado na fronteira

Milton - 0
Um criminoso conhecido como "ladrão de tênis" foi capturado na noite passada em Rojas Potrero, acusado de uma série de roubos de veículos em...
Leia mais

Vereadora Luiza promove audiência sobre direitos do Povo do Axé

Milton - 0
A Câmara Municipal de Campo Grande recebeu nesta segunda-feira (17) lideranças das religiões de matriz africana e ameríndias para debater direitos, políticas públicas e...
Leia mais

Tragédia em Jaraguari: Criança desaparecida é encontrada sem vida

Milton - 0
O menino Kelvin, desaparecido desde a tarde desta quinta-feira (13), em Jaraguari, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (14) em Jaraguari. A notícia...
Leia mais

Formação e reconhecimento marcam o Dia do Diretor Escolar na Rede Municipal

ANELISE PEREIRA - 0
O auditório da Faculdade Estácio de Sá foi palco de uma recepção especial organizada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) em homenagem ao Dia...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia