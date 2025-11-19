PH e Michel gravam novo DVD em ponto de ônibus que viralizou nas redes

Fenômenos nas redes e entre os nomes mais carismáticos da nova geração do sertanejo, PH & Michel seguem inovando na trajetória pelo gênero. No último domingo (16), a dupla escolheu o famoso ponto de ônibus em Goiânia, que se tornou símbolo de seu estouro digital, para gravar o novo DVD, convertendo o local em um palco autêntico, espontâneo e com a essência goiana.

A escolha não foi por acaso. Foi em frente à casa da avó de PH que nasceu o vídeo mais viral da dupla, acumulando milhões de visualizações e projetando a naturalidade que conquistou o público, com pegadinhas que trazem a música de forma descontraída para o cotidiano. O mesmo ambiente que deu origem ao fenômeno agora abriga um DVD inédito, concebido para manter a energia despretensiosa que fez deles um sucesso orgânico na internet.

“Foi totalmente inusitado. Montar uma banda num ponto de ônibus e gravar um DVD ali, com o movimento e tudo mais. Mas é bem a cara de Goiânia. Aqui o povo canta no sinaleiro, canta nos botecos, em toda esquina tem alguém fazendo música. Tem cavalo, vaca no meio da cidade… e agora, um DVD gravado num ponto de ônibus”, comentam.

O repertório reforça a identidade da dupla e a força do projeto. São oito faixas, sendo sete inéditas e um pout-pourri que celebra referências da música brasileira. Entre as inéditas, que devem fortalecer ainda mais a assinatura musical de PH & Michel, incluem “Dona Onça”, “Resolveu Vingar”, “Tô na Luta” (com participação de Robson Carvalho), “Ainda Sim”, “Céu da Sua Boca”, “Meu Plano” e “Só Falta Nós Namorar”, escrita por PH. Já o pout-pourri traz novas interpretações de dois clássicos: “Me Dê Motivo”, de Tim Maia, e “Mulheres”, de Martinho da Vila.

A proposta é inspirada no formato dos conteúdos que estão em alta nas redes, mas sem perder a identidade musical que fez de PH & Michel um dos nomes mais promissores do sertanejo. O novo lançamento acrescenta mais um capítulo à sua trajetória de sucessos da dupla, mantendo a inovação e a essência que conquistaram o público.

