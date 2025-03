PF resgata bebê vítima de tráfico humano em ação internacional

A Polícia Federal (PF) concluiu, na segunda-feira (24/03), a Operação Pérola, que repatriou um bebê brasileiro vítima de tráfico humano. O caso envolveu uma colaboração inédita entre Brasil e Portugal. O recém-nascido, levado ilegalmente para Portugal no final de 2023, foi resgatado após investigação da PF de Campinas, iniciada após denúncia da Promotoria de Valinhos (SP).

O bebê, hoje com 1 ano e 4 meses, foi acolhido por uma família em Portugal enquanto as autoridades investigavam os registros falsificados sobre sua nacionalidade. A cooperação entre as polícias e órgãos de assistência social dos dois países possibilitou a confirmação de que a criança era brasileira.

Após ordem judicial de repatriação expedida em Portugal, policiais federais brasileiros acompanharam o deslocamento da criança para o Brasil, com todos os cuidados necessários para uma transição segura. Ao chegar ao Brasil, o bebê foi entregue a uma instituição de acolhimento familiar em Valinhos, seguindo as orientações da Justiça Estadual. A operação foi um marco no combate ao tráfico de pessoas, conforme o Protocolo de Palermo, ratificado pelo Brasil em 2004.