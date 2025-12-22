segunda-feira, 22/12/2025

PF registra 11 ocorrências no Aeroporto Internacional de São Paulo

Prisões por tráfico internacional de drogas

Milton
Publicado por Milton

A Polícia Federal registrou 11 ocorrências no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos entre os dias 19 e 22 de dezembro de 2025.
As ações ocorreram durante fiscalizações no controle migratório e em áreas restritas do terminal.
No período, seis pessoas foram presas por tráfico internacional de drogas.

Os suspeitos tentavam embarcar para países como França e Emirados Árabes Unidos ou desembarcavam de voos da Europa e da África.
Foram apreendidas substâncias como cocaína, haxixe, metanfetamina e ecstasy. As drogas estavam ocultadas em fundos falsos de bagagens ou identificadas por equipamentos de raio X.

A PF também cumpriu mandados de prisão, apreendeu um passaporte e recolheu um celular para investigação.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

PF investiga tráfico internacional de brasileiros

Milton - 0
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (16) a Operação Dark Bet, destinada a combater uma organização criminosa que enviava brasileiros para exploração laboral e...
Leia mais

Tite é o novo comandante do Cruzeiro

Milton - 0
O Cruzeiro anunciou oficialmente Tite como seu novo técnico, substituindo Leonardo Jardim, que se despediu após uma temporada positiva no clube. O treinador de...
Leia mais

Início das atividades do Hospital Regional de Dourados marca nova ara da saúde

Milton - 0
O Hospital Regional de Dourados Olga Castoldi Parizotto iniciou suas atividades, consolidando a Nova Arquitetura da Saúde em Mato Grosso do Sul, modelo que...
Leia mais

Câmara debate novo marco para o futebol feminino

Milton - 0
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), criou nesta quinta-feira (18) uma comissão especial para analisar o Projeto de Lei 4578/25, de...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia