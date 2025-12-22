PF registra 11 ocorrências no Aeroporto Internacional de São Paulo

A Polícia Federal registrou 11 ocorrências no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos entre os dias 19 e 22 de dezembro de 2025.

As ações ocorreram durante fiscalizações no controle migratório e em áreas restritas do terminal.

No período, seis pessoas foram presas por tráfico internacional de drogas.

Os suspeitos tentavam embarcar para países como França e Emirados Árabes Unidos ou desembarcavam de voos da Europa e da África.

Foram apreendidas substâncias como cocaína, haxixe, metanfetamina e ecstasy. As drogas estavam ocultadas em fundos falsos de bagagens ou identificadas por equipamentos de raio X.

A PF também cumpriu mandados de prisão, apreendeu um passaporte e recolheu um celular para investigação.