PF realiza operação contra corrupção eleitoral em Selvíria/MS

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (6) a Operação Sufrágio, que investiga a prática de corrupção eleitoral nas eleições municipais de 2024 em Selvíria/MS. A ação teve como alvo um candidato a vereador e um indivíduo ligado a ele.

Os mandados judiciais de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Três Lagoas e Selvíria, com o objetivo de coletar provas relacionadas à suposta compra de votos.

Segundo a PF, a operação é preventiva e busca garantir a lisura do processo eleitoral, além de coibir práticas ilícitas que comprometam a democracia local.