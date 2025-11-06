quinta-feira, 6/11/2025

PF realiza operação contra corrupção eleitoral em Selvíria/MS

Ações da PF: Mandados de busca e apreensão em duas cidades

Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (6) a Operação Sufrágio, que investiga a prática de corrupção eleitoral nas eleições municipais de 2024 em Selvíria/MS. A ação teve como alvo um candidato a vereador e um indivíduo ligado a ele.

Os mandados judiciais de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Três Lagoas e Selvíria, com o objetivo de coletar provas relacionadas à suposta compra de votos.

Segundo a PF, a operação é preventiva e busca garantir a lisura do processo eleitoral, além de coibir práticas ilícitas que comprometam a democracia local.

POLÍCIA

