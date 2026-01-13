PF realiza grande apreensão de produtos ilegais em Mundo Novo

Na sexta-feira (9/1), em operação conjunta das delegacias da Polícia Federal de Naviraí/MS e Guaíra/PR, foram encontrados diversos volumes de mercadorias de origem estrangeira em uma residência no município de Mundo Novo, todas sem a documentação fiscal exigida por lei. Entre os itens apreendidos estão 8 volumes de caixas de som, 6 volumes de bebidas alcoólicas, 21 volumes de dispositivos eletrônicos do tipo “pods” e 19 volumes contendo outros aparelhos eletrônicos e telefones celulares.

Além disso, o veículo utilizado no transporte das mercadorias também foi apreendido. Todo o material foi encaminhado à Receita Federal de Mundo Novo para as providências legais cabíveis. A ação reforça o trabalho da Polícia Federal no combate ao contrabando e à circulação de produtos irregulares, garantindo a segurança e a legalidade no comércio de bens importados.