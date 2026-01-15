PF prende três por fraude migratória em Ponta Porã

A Polícia Federal realizou na quarta-feira (14) três prisões em flagrante no município de Ponta Porã, durante atendimentos na área de migração, em razão de fraudes para obtenção de autorização de residência no Brasil. Durante as entrevistas e análise da documentação apresentada, os agentes identificaram incongruências entre as informações declaradas nos requerimentos e os dados disponíveis nos sistemas oficiais, indicando a simulação de residência em território nacional.

Em um dos casos, o requerente admitiu ter utilizado o endereço de terceiros para atender às exigências do procedimento migratório, enquanto em outro foi constatado o uso indevido de endereço para simular residência no país, com reflexos em benefícios assistenciais. As condutas configuram crime previsto na legislação penal, uma vez que emprestar ou utilizar endereço falso para simular moradia no Brasil caracteriza fraude e pode resultar em responsabilização criminal.

A ação reforça a atuação da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul no combate a irregularidades migratórias e na preservação da legalidade nos processos de concessão de autorizações de residência.